Uluslararası Örgütler ve 46 Ülke Rusya’nın Kırım’ı İşgalini Kınadı

Rusya yanlısı Ukrayna Başbakanı Viktor Yanukoviç’in aylar süren gösterilerden sonra Kiev’i terk ederek Moskova’ya kaçmasından beş gün, 26 Şubat 2014’ten sonra üzerinde herhangi bir arma bulunmayan Rus askerleri, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Akmescit’te (Sivastopol) parlamentoyu işgal etti.

İşgalden 20 gün sonra yapılan ve Kırım Tatarları’nın boykot ettiği referandumda, halkın büyük bir çoğunluğu Kırım’ın Rusya Federasyonu’na bağlanması yönünde oy kullandı.

O tarihten bu yana yaklaşık 7,5 yıldır Kırım, Rusya Federasyonu’nun yönetiminde. Ancak hem Ukrayna yönetimi hem de Kırım Tatarları, yıllardır bu durumun gayrimeşru olduğunu ve uluslararası hukukun işgal edildiğini savunuyor.

Kırım sorununu uluslararası alana taşımak için Türkiye’nin de desteğiyle kurulan Kırım Platformu, ilk toplantısını 23 Ağustos 2021 tarihinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaptı.

Toplantıya aralarında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye, Almanya, İspanya ve Yunanistan’ın da yer aldığı 44 ülkeyle, Avrupa Birliği ve NATO’dan da temsilciler katıldı.

Deklarasyonda Ukrayna’nın toprak bütünlüğü teyit edildi, Rusya kınandı

Zirvede imzalanan ortak deklarasyonda “Uluslararası Kırım Platformu Zirvesi katılımcıları, tüm devletlerin toprak bütünlüğünü, birliğini ve egemenliğini koruyan uluslararası hukuk düzeni için tehdit edici sonuçlara yol açan ve uluslararası güvenliğine doğrudan meydan okuyan Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımıyor ve kınamaya devam ediyorlar” ifadelerine yer verildi.

Deklarasyonda Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığına destek verildiği teyit edilirken Deklarasyon metninde; Kırım sakinlerinin barışçıl toplanma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, din veya inanç özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü hakkı ihlali gibi insan hakları ve temel özgürlükleri ihlalleri ve gazeteciler, insan hakları savunucuları ve avukatlara uygulanan baskılarla, Kırım Yarımadası’nın demografik yapısının değiştirilme girişimleri kınandı.

Çavuşoğlu: “Kırım’ın yasadışı ve meşru olmayan ilhakından bu yana yedi yıldan fazla bir süre geçti”

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye’de milyonlarca Tatar kökenlinin yaşadığını söyledikten sonra Kırım’da çözümün diplomasiyle mümkün olabileceğine işaret etti.

Çavuşoğlu “Kırım’ın yasadışı ve meşru olmayan ilhakından bu yana yedi yıldan fazla bir süre geçti. Bizim Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür. Uluslararası toplum uluslararası hukuk ihlaline karşı tek bir ses olmalıdır. Bizler Kırım Platformu’nun da gücümüzü göstermek için etkin bir platform olacağına inanıyoruz. Kırım problemi sadece toprakla ilgili bir problem değildir. Aynı zamanda insanlarla ilgili bir sorundur. Ünlü Tatar düşünür Gaspıralı İsmail, ‘Düşmek kolaydır tekrar ayağa kalkmak zordur’ der. Ancak tatarlar tarihlerindeki bütün zorluklardan sonra ayağa kalkmayı başarmış bir millettir. Mevcut durumda bu problemin kolay bir çözümü yok. Yine de diplomasi yoluyla barışçıl çözüm, tek yol” dedi.

Çavuşoğlu sözlerini tamamlarken “Kırım, Ukrayna’dır” ifadesini kullandı.

Kırımoğlu: “İşgalden bu güne 7,5 yıl içinde 30 bin civarında Kırım Tatarı’nı vatanlarını terk etmeye mecbur ettiler”

Kırım Tatarlarının sürgündeki lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da yaptığı konuşmada, Rusya’nın bugün de 1783’te Kırım topraklarını ilk işgalde uyguladığı göçe zorlama stratejisini güttüğünü söyledi.

Kırımoğlu “Şimdiki Rus işgalcilerin Kırım Tatarlarına yönelik stratejileri 238 yıl önce, yani 1783 tarihinde, birinci Rus işgalinde nasıl olmuşsa şimdide aşağı yukarı aynı stratejileri uygulamaktalar. İşgalden bu güne 7,5 yıl içinde 30 bin civarında Kırım Tatarı

