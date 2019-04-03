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Uluslararası örgütlerden CHP'ye tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 14:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin yerel seçimlerdeki başarısını bazı uluslararası örgütlerin kutladığını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin yerel seçimlerdeki başarısını bazı uluslararası örgütlerin kutladığını bildirdi.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin seçim başarısının uluslararası siyasi kurumların dikkatinden kaçmadığını belirtti.

Sosyalist Enternasyonel Genel Sekreteri Luis Ayala başta olmak üzere, Sosyal Demokrat Grup ile Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) CHP'yi tebrik ettiğini aktaran Çeviköz, Paris'in Sosyalist Parti'li Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun tebriğini sosyal medyadan ilettiğini vurguladı.

Ayala'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir "tebrik mektubu" gönderdiğini de belirten Çeviköz, mektubun içeriğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Başarınız küresel düzeydeki siyasi ailemiz için büyük bir gurur ve cesaret kaynağı olmuştur. Yüzde 85'e yaklaşan yüksek düzey katılım oranı Türkiye halkının duruşunu ve seslerini duyurma isteğini göstermiş ve onların bu tutumları ertesinde sizin ve CHP'nin halkın önceliklerini ve duygularını isabetle ifade ettiğinizin kanıtı haline gelmiştir."

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