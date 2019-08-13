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Uluslararası örgütten "Yemen'de sivilleri koruyun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 17:08 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yemen'de devam eden çatışmalar sırasında sivillerin korunması yönünde çağrı yaptı

ADEN (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Yemen'de sivillerin saldırıya uğradığını açıklayarak acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

MSF Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Hacce ilinin Abs ilçesine pazar günü düzenlenen hava saldırısı sonucu 10'dan fazla sivilin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sivillere yönelik saldırılardan derin endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, çatışmaların devam ettiği bölgelerde "sivillerin ve sağlık merkezlerinin" korunması çağrısı yapıldı.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun pazar günü Hacce iline düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin öldüğünü, 11'inin yaralandığını duyurmuştu.

Koalisyon ise saldırıya ilişkin, Hacce bölgesinde bazı hedeflerin vurulduğunu ancak sonuçlarının belirlenmeye çalışıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin büyük çoğunluğu, 2014 yılından bu yana Husilerin kontrolü altında bulunuyor. Yemen hükümet güçleri ise kentin bazı bölgelerini elinde tutuyor.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

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Sınır Tanımayan Doktorlar siviller Yemen

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