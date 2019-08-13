ADEN (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Yemen'de sivillerin saldırıya uğradığını açıklayarak acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

MSF Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Hacce ilinin Abs ilçesine pazar günü düzenlenen hava saldırısı sonucu 10'dan fazla sivilin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sivillere yönelik saldırılardan derin endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, çatışmaların devam ettiği bölgelerde "sivillerin ve sağlık merkezlerinin" korunması çağrısı yapıldı.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun pazar günü Hacce iline düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin öldüğünü, 11'inin yaralandığını duyurmuştu.

Koalisyon ise saldırıya ilişkin, Hacce bölgesinde bazı hedeflerin vurulduğunu ancak sonuçlarının belirlenmeye çalışıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin büyük çoğunluğu, 2014 yılından bu yana Husilerin kontrolü altında bulunuyor. Yemen hükümet güçleri ise kentin bazı bölgelerini elinde tutuyor.