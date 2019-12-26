"Uluslararası Osmanlı Bağdat'ı Sempozyumu"

"İlk modern Irak, büyük ölçüde Osmanlı kanun, nizam, tüzük ve düzenlemelerini sürdürmüştür. Bu açıdan bu dönemin incelenmesi yani bizim ele aldığımız dönemin incelenmesi aslında modern Irak'ın incelenmesi aynı zamanda modern Irak'ın şu anda yeniden oluşurken o tecrübenin de bir kere daha hatırlanması anlamına gelmektedir. Ama burada bir problemimiz var. O da şu. Osmanlı-Arap eyaletleri ile ilgili araştırmalarda ciddi sorunlar yaşamaktayız. Bu hem Türkiye'deki araştırmalarda, hem de Arap dünyasındaki araştırmalarda kendini göstermektedir. Türkiye'de bu muhteşem toplantıları yapıyor olmamıza rağmen, Türkiye'de zannetmeyin ki çokça Arap eyaletleri üzerine çalışan, Irak üzerine çalışan insanımız vardır. Sınırlı sayıda çalışanlarımız var. Bu bir eksiklik."

1917 yılına kadar İstanbul bütün bu coğrafyanın merkezi olduğunu dile getiren Kurşun, "2003 yılında Bağdat'taki kültürel varlıklar yağmalandığında birçok Osmanlı dönemi evrakının da yağmalandığını ben kendim gördüm. Bazıları kurtarıldı. Şu anda Bağdat Milli kütüphanesinde onunla ilgili bir çalışma olduğunu kendim müşahede ettim." dedi.

Bağdat kütüphanesinin çalışanlarına da teşekkür ettiğini kaydeden Kurşun, sözlerini, "Kaybolan kaynaklar konusunda bir şansımız var. Osmanlının kendi merkez arşivleri sağlam bir şekilde duruyor. Bu arşivlerin kullanılması halinde bizim bahsettiğimiz bütün problemlerimize hakem olabileceklerini düşünüyorum." diye tamamladı.

Sempozyum 3 gün sürecek.

