KAYSERİ (AA) - Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Darbelerin belki en tehlikelisi ezoterik örgütlerin yaptığı darbelerdir. 622 yıllık Osmanlı tarihi içinde 3 yıl önce yaşadığımız darbe girişimi hiç yaşanmadı ancak Selçuklu dönemindeki Batınilikten neşet etmiş Sabbahi hareketine çok benziyor. Değerli Cumhurbaşkanımız çok isabetli bir paralellik kurarak buna 'Haşhaşiler' dedi, tam isabet." dedi.

Turan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Türk Tarih Kurumunca ERÜ Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen "Uluslararası, Osmanlıdan Cumhuriyet'e Türkiye'de Darbeler Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 3 yıl önce hain bir darbe girişiminin yaşandığını anımsattı.

Darbe girişiminden tüm ülkenin etkilendiğini ancak Ankara ve İstanbul'daki olayların ön plana çıktığına dikkati çeken Turan, şöyle konuştu:

"Başkentte uçaklar uçmaya başladı, dev tankların yürüyüşüne şahit olduk. Bu, olağanüstü bir durumdu, anlatılması da çok zordu. Darbe teşebbüsü namına ortaya çıkmış kişiler, kendilerine emanet edilmiş silahları da kullanarak Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne saldırı yapmaktan çekinmediler. Aynı şekilde TRT ve Genelkurmay da işgal edilmişti. Bu, inanılmaz bir olaydı ve canlıydı. İstanbul'un köprüleri, İstanbul Belediyesi, Atatürk Havalimanı işgal altına girmişti. Saatler ilerledikçe durum tam anlamıyla saldırıya dönüşmüştü.