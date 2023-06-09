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Uluslararası otomobil kaçakçılarına 'fren' operasyonu: Bakan Yerlikaya sosyal medyadan o anları paylaştı! "Çok sayıda araç yakalandı"

09.06.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında uluslararasına otomobil kaçakçılarına operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun devam ettiğini belirtirken 12 şahsın yanı sıra çok sayıda aracın yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı da operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Uluslararası otomobil kaçakçılarına 'fren' operasyonu: Bakan Yerlikaya sosyal medyadan o anları paylaştı! "Çok sayıda araç yakalandı"

Bakan Yerlikaya, otomobil kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyondan bir kesitin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre uluslararası otomobil kaçakçılığı operasyonunda suç grubunun tahmini değeri 240 milyon TL olan 115 taşıtı Türkiye'ye getirdiği belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA: ÇOK SAYIDA ARAÇ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, "Uluslararası oto kaçakçıklarına fren operasyonu" notuyla paylaştığı gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar; Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı.

Operasyon devam ediyor. Kahraman polislerimiz... Rabbim yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin."

İÇİŞLERİ: BÜYÜK VERGİ KAYIPLARINA NEDEN OLUYORLARDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tespitleri doğrultusunda ve koordinesinde, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile oto kaçakçılığı suçuna yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında ülkemize getirilen araçları 3. şahısların kullanımına bırakan, araçları parçalayarak ülkemizde satan veya usulsüz tescil yaparak büyük vergi kayıplarına neden olan şahıs ve suç grubunun faaliyetleri tespit edilmiştir.

Söz konusu suç grubunun 2018-2022 yılları arasında turistik kolaylıklar kapsamında 115 taşıtı (tahmini değeri 240 milyon TL) ülkemize getirdiği belirlenmiştir.

"OPERASYON ULUSLARARASI BOYUT KAZANDI"

Operasyon kapsamında şahıs ve araçlara yönelik yapılan araştırmalarda; ülkemize araç getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bahse konu operasyon uluslararası boyut kazanmıştır. Yabancı uyruklu şahısların kurye olarak kullanılmak suretiyle ülkemize araç getirme sürecinde rol oynadıkları belirlenmiştir.

Suç grubunun, suçtan elde ettiği gelirlerin ortaya çıkarılması için yapılan incelemelerde yüklü miktarda şüpheli para transferleri tespit edilmiştir.

Yaklaşık 1 buçuk yıldır sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde 09.06.2023 tarihinde Konya merkezli olarak 10 ilde (Konya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara, Antalya) tespit edilen adreslerde arama yapılarak 29 Türk ve 7 yabancı uyruklu şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirilmektedir.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 12 şahıs yakalanmış, 15 adet çekici, 5 adet otomobil, 15 adet dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhası ele geçirilmiştir.

Operasyona yönelik çalışmalar devam etmektedir."

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Ali Yerlikaya operasyon

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