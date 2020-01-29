HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uluslararası Oyuncak Fuarı Almanya'da kapılarını ziyaretçilere açtı

Uluslararası Oyuncak Fuarı Almanya'da kapılarını ziyaretçilere açtı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Nurnberg'de bu yıl 71?incisi düzenlenen Uluslararası Oyuncak Fuarı bugün yapılan törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

-Fuarda Koronavirüsü nedeniyle önlemler de alındı
Taner Tüzün, Nürnberg (DHA) - Nurnberg'de bu yıl 71?incisi düzenlenen Uluslararası Oyuncak Fuarı bugün yapılan törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz?in de davetli olduğu açılış töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly?nin konuşması ile başladı.
TÜRKİYE?DEN 52 FİRMA YER ALDI
Türkiye'den bu yıl fuara 52 firma katıldı. Başkonsolos Serdar Deniz Türk firmalarını tek tek gezip ilgililerden bilgi aldı ve onlara başarılar diledi.
2 ŞUBAT?A KADAR AÇIK KALACAK
Fuar 2 Şubat'a kadar sürecek. Fuarda, 68 ülkeden 2 bin 203?ünü yabancıların oluşturduğu 2 bin 886 firma yer aldı. Bir milyonun üstünde oyuncağın sergilendiği fuarı 132 ülkeden 70 bin iş insanı ziyaret ediyor.
FUARDA VİRÜS ÖNLEMLERİ ALINDI
Fuarda koronavirüse karşı da önlemler alındı. Çin?den gelen ziyaretçiler fuarı maskeyle dolaşırken, tuvaletlerde, salon geçişlerinde, restoranlarda toplamda 70 dezenfeksiyon kutusu bulunduruldu. Koronavirüsünden etkilenen Çin'in Wuhan kentinden gelmesi beklenen katılımcıların ziyaretlerini iptal ettiği belirtildi.
Fuara katılan Egem Grup Genel Müdürü Levent Çelik ve DolU Toy Factory Kurumsal Satış müdürü Talha Dolu, Türk firmalarına ilginin yoğun olması nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Husiler petrol tesisini vurdu!Husiler petrol tesisini vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs çukura düştü: 27 kişi hayatını kaybetti!

Otobüs çukura düştü: 27 kişi hayatını kaybetti!

Bir salgın hastalık haberi de o ülkeden geldi!

Bir salgın hastalık haberi de o ülkeden geldi!

Virüsten korunmak için kafalarına bidon geçirdiler!

Virüsten korunmak için kafalarına bidon geçirdiler!

Husiler Aramco petrol tesisini vurdu!

Husiler petrol tesisini vurdu!

Grip salgını dorukta 1300 okulda eğitime ara verildi!

Grip salgını dorukta 1300 okulda eğitime ara verildi!

Ünlü mumyanın ölüm nedeni 186 yıl sonra ortaya çıktı!

Ünlü mumyanın ölüm nedeni 186 yıl sonra ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.