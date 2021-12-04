Uluslararası 'Pandemi Anlaşması' Hazırlığı

Yeni Omicron varyantı kaygıları arasında Biden yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) gelecekteki pandemilere karşı hazırlıklı olunması ve mücadele edilmesi konusunda yeni bir uluslararası anlaşma yapma çabalarına destek veriyor. Ancak halk sağlığı uzmanları ‘pandemi anlaşması’ adı verilen anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve etkileri konusunda çok umutlu değil.

En az 55 ülke Corona virüsünün Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlamaları uygulamaya başladı. Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci de, Omicron'a rastlanan ülke sayılarındaki hızlı artışa dikkat çekti.

Ülkeler aşılama oranını arttırmaya çabalarken, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Amerika’nın Sesi’ne (VOA) yaptığı açıklamada Biden yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü’nün gelecekteki pandemilere karşı hazırlık ve mücadele yöntemlerini içeren yeni bir uluslararası anlaşma yapmasına destek verdiğini söyledi.

Sözcü Psaki, “Amerika, çalışma grubunun hazırlık ve müdahale konusundaki son tavsiyelerini ilerletmek için üye devletlerle birlikte çalışmaya kararlı. Buna, Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni bir sözleşmesi ya da başka bir uluslararası araç geliştirmek ve uluslararası sağlık düzenlemelerinin etkisini ve çevikliğini artırmak için anlaşmalar yapmak da dahil” dedi.

Amerika, Mart ayında 20’den fazla dünya lideri tarafından önerilen pandemi anlaşmasına, yasal bağlayıcılığı olacağı nedeniyle daha önce karşı çıkmıştı. Anlaşmanın 2024 yılının Mayıs ayında hazır olması bekleniyor.

Duke Küresel Sağlık Merkezi'nden Krishna Udayakumar, anlaşmanın olası etkisiyle ilgili endişeleri olan uzmanlar arasında. Udayakumar, “Bu sürecin sonucunun mevcut pandemi ortamında ve pandemiyle mücadelede değişikliğe neden olması çok olası değil. Büyük olasılıkla gerçek bir anlaşmaya varmak için önümüzde iki üç yıllık bir süreç var. Üstelik yürürlüğe girip girmeyeceği de belli değil” diyor.

Öte yandan insani yardım örgütleri olası bir pandemi anlaşmasının aşı patentlerinden feragat edilmesini ve TRIPS adı verilen Dünya Ticaret Örgütü’nün Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’ndan muaf tutulmasını istiyor.

Daha önce bu muafiyete karşı çıkan ABD, Nisan ayında desteğini açıklamasıyla İngiltere, İsviçre ve AB’yi yalnız bıraktı. Ancak Biden yönetiminin konuya verdiği diplomatik ağırlık konusunda şüpheler var.

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Yuangiong Hu, “ABD’nin duruşunu değiştirmesinden bu yana daha etkin liderlik etme konusundaki eksikliğini gözlemliyoruz” diyor.

Duke Üniversitesi’nin araştırmasına göre pandeminin başlangıcından bu yana iki yıl geçmiş olmasına rağmen dünya hala etkili ve eşitlikçi bir yanıt verme konusunda zorluk yaşıyor. Verilen sözler büyük ölçüde tutulmuyor. Bunlara 2021’in sonuna kadar tüm ülkelerde yüzde 40 oranında, 2022’nin ortasına kadar da yüzde 70 oranında aşı yapılmış olması vaadi de dahil.

