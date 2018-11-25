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Uluslararası Parlamenterler Arası Futbol Turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

Finalde Macaristan'ı 1-0 yenen Romanya, şampiyon oldu

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Parlamenterler Arası Futbol Turnuvası sona ererken, organizasyonu Romanya şampiyon tamamladı.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Serik Belediyesi Boğazkent Spor Kompleksi'nde dün başlayan turnuvaya, Türkiye, Macaristan, Romanya, Kenya ve Ukrayna parlamenterlerinden oluşan takımlar katıldı.

Romanya, finalde Macaristan'ı 1-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın üçüncülük maçında ise TBMM takımı, Kenya'yı 6-2 mağlup etti.

TBMM takımının kaptanlığını üstlenen AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kenya ile dostluğun kazandığı bir müsabaka yaptıklarını belirtti.

Dün takımın büyük çoğunluğunun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı adaylarını açıkladığı toplantıda bulunduğunu aktaran Köse, bu arkadaşlarının Kenya karşılaşmasına yetiştiklerini ve güzel bir müsabaka oynadıklarını ifade etti.

Bu tür organizasyonların ülkeler arası dostluğu geliştirdiğine dikkati çeken Köse, Antalya'nın da çok güzel reklamını yaptıklarını vurgulayarak, "Hem spor yapıyor hem ülkemizi tanıtıyor hem de parlamenterler arası dostluğu pekiştiriyoruz. İnşallah daha nice organizasyonlara ev sahipliği yaparız. Takımımızda her partiden milletvekili arkadaşımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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Antalya Serik TBMM Uluslararası Parlamenterler arası Futbol Turnuvası

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