Uluslararası Pediatri Birliğine Türk başkan

Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, bir milyon çocuk hekimini temsil eden küresel kuruluş Uluslararası Pediatri Birliğinin (International Pediatric Association - IPA) gelecek başkanı seçildi.

Türkiye Milli Pediatri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Hasanoğlu 19 Mart'ta dünyanın farklı ülkelerinden delegelerin katılımıyla Panama'da yapılan seçimde IPA'nın gelecek başkanı olarak seçildi.

Bu pozisyonda hizmet edeceği iki yılın sonunda görevine IPA Başkanı olarak devam edecek olan Hasanoğlu, 1992 yılında Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın ayrılmasından sonra bu göreve gelen ikinci Türk hekimi oldu.

IPA, farkındalık yaratma, politika oluşturma ve şekillendirme, eğitimler ve çocuk hakları savunuculuğu yolu ile dünyada çocuk ve ergen sağlığını koruma, iyileştirme amacına yönelik faaliyet gösteriyor. IPA, kurulduğu 1910 yılından beri bu alanda dünya çapında çalışan çocuk sağlığı kuruluşları arasında yer alıyor.

- Prof. Dr. Enver Hasanoğlu kimdir?

Prof. Dr. Hasanoğlu, 1 Haziran 1946'da Kerkük'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kerkük’te tamamlayan Hasanoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1969 yılından 1977 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Hasanoğlu, 1977-1978 arasında Glasgow Üniversitesi, Royal Hospital for Sick Children Hastanesinde araştırma görevlisi oldu.