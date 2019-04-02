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Uluslararası Polis Futbol Turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 19:38 | Son Güncelleme

Turnuvada ilk gün maçları oynanırken Türkiye, Katar'a 3-2 yenildi

İSTANBUL (AA) - Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ilk gün geride kaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organizasyonunda, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde Türkiye, Katar ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Turnuvadaki diğer maçlarda Azerbaycan, İtalya'yı 1-0, KKTC ise Bosna Hersek'i 4-0 mağlup etti. Rusya ile İspanya, 2-2 berabere kaldı.

Organizasyonda yarın Azerbaycan-Türkiye, Katar-İtalya, KKTC-Rusya ve İspanya-Bosna Hersek maçları oynanacak.

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