İSTANBUL (AA) - 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 13-15 Haziran'da "1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" düzenlenecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İslam bilim tarihi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacılar, İslam bilim ve teknoloji tarihi üzerine paha biçilemez çalışmalar yapan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anmak ve onun ilmi mirasının izinde, Müslüman bilim insanlarının dünya medeniyetlerine katkılarını konuşmak üzere, "1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu"nda bir araya gelecek.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında düzenlenecek sempozyum, İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

30 Haziran 2018'de vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen sempozyumda, Sezgin'in İslam medeniyetinde gelişmiş bilimlere ait literatürü konu edinen Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS) adlı eseri başta olmak üzere çalışmalarının mahiyeti ve İslam bilimlerinin farklı medeniyetlerin bilimsel birikimlerine katkısı ele alınacak.