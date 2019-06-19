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Uluslararası Radyocular Birliğinden İHA’ya ’En İyi Haber Ajansı’ ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

Uluslararası Radyocular Birliği tarafından 10‘uncusu düzenlenen ‘Uluslararası Alkışı Hak Edenler Ödülleri’ kapsamında "En İyi Haber Ajansı’ klasmanında İhlas Haber Ajansı ödüle layık görüldü.Gölbaşı Vilayetlerevi’nde bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Uluslararası Alkışı Hak Edenler Ödülleri’ töreninde İhlas Haber Ajansı, ’En İyi Haber Ajansı’ ödülünün sahibi oldu.

Uluslararası Radyocular Birliğinden İHA’ya ’En İyi Haber Ajansı’ ödülü

Uluslararası Radyocular Birliği tarafından 10‘uncusu düzenlenen ‘Uluslararası Alkışı Hak Edenler Ödülleri’ kapsamında "En İyi Haber Ajansı’ klasmanında İhlas Haber Ajansı ödüle layık görüldü.
Gölbaşı Vilayetlerevi’nde bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Uluslararası Alkışı Hak Edenler Ödülleri’ töreninde İhlas Haber Ajansı, ’En İyi Haber Ajansı’ ödülünün sahibi oldu. Birçok siyasetçi, iş adamı, radyocu ve gazetecilerin katıldığı törende, İhlas Haber Ajansı adına ödülü İHA muhabiri Mehmet Kalay aldı.

Uluslararası Radyocular Birliğinden İHA’ya ’En İyi Haber Ajansı’ ödülü

Uluslararası Radyocular Birliğinden İHA’ya ’En İyi Haber Ajansı’ ödülü

Uluslararası Radyocular Birliğinden İHA’ya ’En İyi Haber Ajansı’ ödülü

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