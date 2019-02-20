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‘Uluslararası Sağlık Köprüsü’ projesi tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:24 | Son Güncelleme

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından desteklenen Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nün hazırladığı Uluslararası Sağlık Köprüsü Projesi, 170 saatlik Medikal İngilizce Eğitimi’nin ardından başarıyla sona erdi.Edirne’deki sağlık kurumlarında sağlık turizmi alanında çalışan personelin, bu çerçevede başvuru yapan hastalarla irtibat kurmasını sağlayarak doğru bilgilendirme, doğru tedavi olanağı, kaliteli sağlık hizmeti sunumunun hedeflendiği Uluslararası Sağlık Köprüsü Projesi eğitimleri Dünya Dil Kursu Öğretmenleri Özlem Kâhyacı, Emine Demiröz, Sema Pekin ve Neşe Safa tarafından verildi.Proje kapsamında sağlık turizmi ve en çok yabancı hasta başvurusunun olduğu birimlerde çalışan 24 sağlık personeli iki ay boyunca, haftada üç gün üçer saat, konuşma pratiğinin ağırlıklı olduğu Medikal İngilizce eğitimi aldı.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından desteklenen Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nün hazırladığı Uluslararası Sağlık Köprüsü Projesi, 170 saatlik Medikal İngilizce Eğitimi’nin ardından başarıyla sona erdi.
Edirne’deki sağlık kurumlarında sağlık turizmi alanında çalışan personelin, bu çerçevede başvuru yapan hastalarla irtibat kurmasını sağlayarak doğru bilgilendirme, doğru tedavi olanağı, kaliteli sağlık hizmeti sunumunun hedeflendiği Uluslararası Sağlık Köprüsü Projesi eğitimleri Dünya Dil Kursu Öğretmenleri Özlem Kâhyacı, Emine Demiröz, Sema Pekin ve Neşe Safa tarafından verildi.
Proje kapsamında sağlık turizmi ve en çok yabancı hasta başvurusunun olduğu birimlerde çalışan 24 sağlık personeli iki ay boyunca, haftada üç gün üçer saat, konuşma pratiğinin ağırlıklı olduğu Medikal İngilizce eğitimi aldı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen törenle katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
Sertifika törenine Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Kamil Sani Öngören, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yrd. Uzm. Dr. Ali Kaya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yrd. Op. Dr. Eyüp Kâhya, Sağlık ve Tıbbi Cihaz Birim Sorumlusu Dr. Ceren Yöndem, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü ve diğer yöneticiler katıldı.
Sertifika töreni sonrasında, bölgesel öncelikler ve sağlık alanında yapılabilecek farklı grup çalışmaları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Sertifika alan medikal İngilizce gurubu tarafından Sağlık turizmi ve turist sağlığına yönelik hastanede bir günü anlatan kısa bir tiyatral gösteri sergilendi.
Sertifika töreninde konuşan Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, “Medikal İngilizce eğitimi ile kişisel gelişimin desteklendiği bu tür proje çalışmaları kurumsal kapasitemizi de artırmaktadır. İnşallah farklı projeler ile böyle güzel, gelişime destek veren farkındalık oluşturan çalışmalarımız devam edecektir. Çok güzel bir çalışma ve emek ortaya konulmuş. Gülen yüzlerinizde; herkesin bu eğitimden keyif aldığını, mutlu olduğunu, bizlere katkıda bulunduğunu görmek, bizleri de çok mutlu etmektedir. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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