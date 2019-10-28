Uluslararası sağlık organizasyonlarına Türkiye ev sahipliği yapacak

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen “6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı” ile “HIMSS’19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı” organizasyonlarına Türkiye ev sahipliği yapacak.

Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde “6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı” ile “HIMSS’19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı’nın” açılışları 30 Ekim’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Bu yılki ana teması “Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları” olarak belirlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayının odak noktası, metabolik hastalıklar, kişiselleştirilmiş tıp, ilaç ve aşı geliştirme konularından oluşuyor.

Biyoteknoloji alanında dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel ödüllerini veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademi Üyesi Prof. Dr. Mathias Uhlen, diyabet alanında ünlü bilim insanları Prof. Dr. Ulf Smith, Prof. Dr. Matthias Blüher ve Lipid metabolizması alanında ünlü bilim insanı Prof. Dr. Jan Boren Kurultaya konuşmacı olarak katılıyor.

Kurultay kapsamında ayrıca "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" nin üçüncüsü sahiplerini bulacak.

Türkiye’nin en büyük sağlık bilişim etkinliği olan HIMSS’19 Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı da yine 30 Ekim’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Sağlıkta dijital dönüşümdeki başarısı ile uluslararası alanda marka değerini yükselten Türkiye, bu önemli organizasyona da ev sahipliği yapıyor.

Sağlık bilişiminin liderlerini buluşturacak konferansta dünyanın birçok ülkesinden, sağlık bilişimi alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalara imza atmış bilim insanları, sağlık bakanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşları bir araya gelecek.

İki organizasyona Güney Afrika, Arnavutluk, Cibuti, K.K.T.C., Moritanya, Namibya, Kırgızistan ve Kazakistan sağlık bakanları; Afganistan, Gana ve Hırvatistan’dan bakan yardımcıları ve Kosova ile Azerbaycan bakanlık müsteşarları katılacak.

