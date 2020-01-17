Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi İzmir'de başladı

Yerli üretim insansı robotların da kısa hitapta bulunduğu törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, sağlıkta bilgi ve internet teknolojilerinin kaynaklık ettiği yeni beklentiler oluştuğuna dikkati çekti.

Açılış törenine Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Zeliha Koçak Tufan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Dr. Sema Ramazanoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, tıp ve teknoloji dünyasından bilim insanları katıldı.

Sağlıkta dijital dönüşümün etkilerinin ele alındığı, İzmir Sağlık Müdürlüğü desteğiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi, Balçova ilçesinde bir otelde başladı.

İZMİR (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, sağlıkta yapay zekanın eğitim, araştırma, bakım, tedavi ve erken teşhis gibi uygulama alanları bulunduğunu belirterek, "Sağlık hizmetlerinin gelişen teknolojiye bağlı olarak yeniden kurgulanması öngörülüyor." dedi.

Dünyanın en büyük ve hızlı büyüyen pazarlarından sağlık hizmetlerinde bilgisayar ve teknolojinin hakim olduğu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Meşe, "Sağlıkta yapay zekanın eğitim, araştırma, bakım, tedavi, sağlıklı tutmak, erken teşhis, karar verme gibi uygulama alanları bulunuyor. Sağlık hizmetlerinin gelişen teknolojiye bağlı olarak yeniden kurgulanması öngörülüyor." dedi.

Meşe, insan sağlığı konusunda sevindirici teknolojik gelişmeleri toplum hizmetine sunmak ve daha sağlıklı toplum inşa etmek için çalıştıklarını kaydetti.

- TÜBİTAK, YÖK ve ilgili kurumların çalışmaları

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, 2020 yılında her 73 günde sağlık alanındaki verinin 2 katına çıktığını belirterek, yapay zekanın da en çok etkileyeceği alanların başında sağlık konusunun geldiğini aktardı.

Nitelikli insan kaynağı ve bilgi üretiminin büyük önem taşıdığını aktaran Mandal, sağlıkta yapay zeka alanında 2 yeni çağrıya çıkacaklarının bilgisini verdi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan da sağlık alanındaki teknolojik gelişmenin dünyanın geleceğini etkileyeceğini aktararak, konuyla ilgili eğitim alan genç araştırmacıları desteklediklerini ifade etti.