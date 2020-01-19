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  4. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi sona erdi

Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi sona erdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

DEÜ Kalp Hastalıkları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dayimi Kaya: - "Yapay zeka sayesinde hastanın kalp grafisine bakarak gelecek 10 yıl içinde kalp krizi geçirip geçirmeyeceğini anlamak mümkün"

İZMİR (AA) - Sağlıkta dijital dönüşümün etkilerinin ele alındığı Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi sona erdi.

Sağlık Bakanlığının desteğiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrede, 6 ülke ve Türkiye'nin 27 şehrinden 750 bilim insanının katılımıyla yapay zekanın sağlıkta eğitim, araştırma, bakım, tedavi ve erken teşhis gibi uygulama alanları tartışıldı.

Tıp dünyasının yanı sıra bilişim uzmanlarının da katıldığı kongrede 11 oturum ve 8 konferans düzenlendi, 78 bildiri sunuldu.

- Yapay zekanın kalp sağlığına etkisi

Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi Bilim Kurulu üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kalp Hastalıkları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dayimi Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık alanında dijital uygulamalara sık başvurduklarını söyledi.

Yapay zekanın kalp sağlığı konusunda da büyük rol oynadığına işaret eden Kaya, ABD'de yapılan bilimsel çalışmaların, "hastanın kalp grafisine bakarak gelecek 10 yıl içinde kalpte ritim bozukluğu ya da kalp krizine bağlı ölüm gelişip gelişmeyeceğini" ortaya çıkardığını belirtti.

Kaya, Türkiye'de de benzer uygulamalar üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirterek şu bilgileri verdi:

"Yapay zeka sayesinde hastanın kalp grafisine bakarak gelecek 10 yıl içinde kalp krizi yaşayıp yaşamayacağını anlamak mümkün. Acil servise gelen hastanın kalp krizi geçirip geçirmediğini kısa sürede anlayabiliriz. Yapay zeka çalışmaları hastaya daha iyi hizmet sunmamızı sağlayabilir. Daha düşük maliyetle daha doğru teşhisler konulabilir. Yapay zekanın sağlıkta kullanımı konusunda çok ileri ülkeler var ve dünyanın farklı bölgelerinde uygulamalarını test etmek istiyorlar. Biz de kendi uygulamalarımızı ortaya koyarak kendi coğrafyamızda çok daha iyi algoritmalar yapabiliriz. Yapay zeka kongresi de bunun ilk adımlarından biri. Sağlık alanında ileri uygulamaları daha yaygın kullanılır hale getireceğiz."

- Yeniden düzenlenecek

Kongrenin başkanlığını üstlenen İzmir Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da kongre sayesinde yapay zekanın kullanımı konusunda Türkiye'de örnek bir buluşma sağlandığını vurguladı.

Sağlıkta dijital kullanım konusunda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu söyleyen Öztop, "Yapay zeka sistemlerini zaten kullanıyoruz. Bu, gelişmeye açık bir alan. Gelişmeleri çok hızlı değerlendirerek vatandaşlarımıza çok daha iyi hizmet vermek istiyoruz." diye konuştu.

Öztop, kongrenin bilimsel açıdan çok değerli isimlere ev sahipliği yaptığını da belirterek bu kongreyi gelecek yıl da düzenlemek istediklerini ifade etti.

Kongrenin diğer başkanı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise sağlıkta gelecek 15-25 yıl içinde büyük değişim yaşanacağını söyledi.

Emiroğlu, hastanelerine gelen hasta trafiğinin yönlendirilmesi ve daha kısa sürede hizmet verilmesi konularında yapay zekadan yararlandıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kongre Uluslararası Kongre yapay zeka

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