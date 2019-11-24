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‘Uluslararası Şehir Olimpiyatları’ sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 11:46 | Son Güncelleme

‘Uluslararası Şehir Olimpiyatları’ sona erdi.

‘Uluslararası Şehir Olimpiyatları’ sona erdi. Dereceye giren yarışmacılara madalyalarını taktim eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Avrupa Birliği projesini Bayrampaşa’da yürütüyoruz. Bayrampaşa Belediyesi’yle Litvanya’nın kültürel iş birliğini daha çok pekiştirmiş olduk. Spor bir dostluk demektir" dedi.
“Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” projesiyle Avrupa Birliği’nden (AB) hibe almaya hak kazanan Bayrampaşa Belediyesi ile proje ortağı Litvanya’nın Kaunas Belediyesi’nin birlikte düzenlediği ‘Uluslararası Şehir Olimpiyatları’ madalya töreniyle sona erdi. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında şehir eşleştirme hibe programı kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi tarafından yürütülen “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” projesinin kapanış töreni Çetin Emeç Stadı’nda yapıldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene başkan yardımcıları, meclis üyeleri, aileler ve genç sporcular katıldı. Koşu yarışlarının ardından dereceye giren öğrencilere madalyalarını ve kupalarını veren Başkan Aydıner, bütün yarışmacıları verdikleri emek için tebrik etti.
“Sporun dili, dini yoktur. Spor dostluktur” diyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Uluslararası bir projemizi gerçekleştiriyoruz. Dolu dolu geçiyor. 400’e yakın öğrencimiz yarışmalarını yapıyorlar. Burada bir koşu yapılacak, yavrularımız yarışacak. Biraz önce derece alan çocuklarımıza madalyalarını verdik. Böylece Avrupa Birliği projesini Bayrampaşa’da yürütüyoruz. Bayrampaşa Belediyesi’yle Litvanya’nın kültürel iş birliğini daha çok pekiştirmiş olduk. Spor bir dostluk demektir. Sporun dili, dini, mezhebi olmaz” diye konuştu.

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