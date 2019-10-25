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"Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası Suriye-Filistin-Irak Sempozyumu" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

Sempozyum süresince Selçukluların Asya'dan başlayarak Akdeniz'e uzanan sınırlarda ve bu coğrafya üzerinde oluşturulan hakimiyet süreci, Suriye-Irak-Filistin bölgesindeki varlığının kronolojik tespiti ele alınacak

Selçukluların Asya'dan başlayarak Akdeniz'e uzanan sınırlarda ve bu coğrafya üzerinde oluşturulan hakimiyet süreci, Suriye-Irak-Filistin bölgesindeki varlığının kronolojik tespitinin ele alınacağı "Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası Suriye-Filistin-Irak Sempozyumu" başladı.

Selçuklu Belediyesi, Türk Tarih Kurumu ve Necmettin Erbakan Üniversitesi desteğiyle Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, Selçukluların Asya'dan başlayarak Akdeniz'e uzanan sınırlarda ve bu coğrafya üzerinde oluşturulan hakimiyet süreci, Suriye-Irak-Filistin bölgesindeki varlığının kronolojik tespitinin ele alınacağı 3 gün sürecek sempozyum için Selçuklu Kongre Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, burada yaptığı konuşmada, birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Konya'nın Anadolu Selçukluları'na da 212 yıl başkentlik yaptığını söyledi.

Osmanlı Devleti'ne ilişkin birçok akademik çalışma olmasına karşın Selçukluların yeteri kadar araştırılmadığını dile getiren Toprak, "Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi bu anlamda gıpta ile baktığımız önemli bir merkez. Çalışmalarının tarihe ışık tutacağına ve bugünü biraz daha anlamamıza neden olacağına inanıyorum. Köklerimizden kopmadan, kültürel, siyasi, tarihi geçmişimizi de bir kenara atmadan yolumuza emin adımlarla ilerlememiz gerekiyor. Türkiye yıldızı parlayan, güçlü, dışardan bakıldığında daha da iyi anlaşılabilen bir konuma sahip. Bu çalışmaların da önümüzü açacağına bizi daha da ilerilere taşıyacağına eminim. Sempozyum inşallah hayırlı sonuçlara vesile olur." diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Ahmet Çaycı da sempozyum için 200'e yakın bildiri başvurusu alındığını, bunlardan daha faydalı olacağına inanılan 66'sının seçildiğini, 16 ülkeden bilim insanının katılım sağlayacağı sempozyumda bu bildirilerin yayınlanacağını belirtti.

Ortadoğu bölgesinde bugün yaşanan hareketliliğe sebep olan süreçlerin neden sonuç ilişkilerinin de ele alınacağı sempozyumda Büyük Selçuklu eserlerinden oluşan ve yerli minyatür sanatçılarının eserlerinin yer alacağı bir sergi açılacak.

Etkinliğe Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile Prof. Dr. Çaycı'nın yanı sıra Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızrak ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

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