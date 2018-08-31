"Uluslararası Selefilik Konferansı" sona erdi

İSTANBUL (AA) - Arap ve Uluslararası İlişkiler Forumu Genel Müdürü Muhammed el-Ahmeri, "İnsanlar çağların çocuklarıdır. 7. yüzyıldaki dini kuralları günümüze uygulamamamız gerekmektedir." dedi. Katar Merkezli Arap ve Uluslararası İlişkiler Forumu'nun düzenlediği Uluslararası Selefilik Konferansı'nın ikinci gününde Orta Doğu ülkelerindeki Selefilik örnekleri, Selefilik-medya ilişkisi ve Selefiliğin değişim ve dönüşümü ele alındı. Arap ve Uluslararası İlişkiler Forumu Genel Müdürü Muhammed el-Ahmeri Selefiliğin tekfircilikten sıyrılması gerektiğini belirterek, “Kıbleye dönen birinin tekfir edilmesi başka hiçbir grup tarafından yapılmamaktadır. İnsanlar çağların çocuklarıdır. 7. yüzyıldaki dini kuralları günümüze uygulamamamız gerekmektedir. Çünkü, Müslümanlar, insanları yüceltmiyor aksine İslam insanları yüceltiyor. Allah kelamından başka kutsal yoktur. Fıkıh usullerinde selef diye bir şey yoktur. İcma-kıyas, kitap ve sünnet vardır. Selefilerin metotlarında icma varsa her zaman kabul edilebilirlerdi. O nedenle, selefiliği tekrardan ele almamız gerekiyor." dedi.

Radikal selefiliğin, görünürde alınan bütün karşı güvenlik tedbirlerine rağmen, paradoksal bir şekilde Batı’da da yükselişini sürdürdüğünü söyleyen Batı Darfur'daki Gneina Üniversitesi İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Faroug Ahmed Yahya ise "Radikal Selefilik, özellikle kişilerin oluşturulduğu ergenlik dönemlerinde ve üniversitelerde yaygınlaşıyor. Radikal Selefilik, toplumda kadının konumunu ve sanatı engellediği için Afrika halklarının geçmişine pek uymuyor olsa da manevi eksikliği olan Afrikalı gençleri kendi tarafına çekmektedir." dedi. “Modern medyada Selefi propaganda” Modern medyada özellikle dini içerik oluşturan televizyon kanallarının kendilerine has ekoller geliştirdiklerini belirten Gazeteci ve Din Sosyolojisi Uzmanı Faiza Kallal, "Arap dünyasında Selefi medyanın ortaya çıkması ve bu anlamda üretilen programlar insanları etki altına almaktadır. Özellikle modern medyanın kendi içeriğini hazırlaması ve aynı zamanda direkt hocaların ve şeyhlerin bu kanallar aracılığıyla doğrudan kitlelere hitap etmesi Selefi propagandayı minberlerden kitle iletişim araçlarına indirgeyerek farklı bir boyuta taşımıştır." açıklamasında bulundu.