ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliğince düzenlenen "Uluslararası Seyyid Sultan Sücaaddin Veli'yi Anma Etkinlikleri", Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Özdemir Çakacak, Seyyid Sultan Sücaaddin Veli'nin kabrini ziyareti sonrası başlayan törende yaptığı konuşmada, Seyyid Sultan Sücaaddin Veli’yi anmak ve onun manevi iklimini solumak amacıyla gerçekleştirilen programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Çakacak, Seyyid Sultan Sücaaddin Veli'nin Eskişehir’de yaşamasına karşın etki alanının geniş olduğunu aktararak, "Bursa, Kütahya, Manisa ve Ankara başta olmak üzere Anadolu'nun ve Balkanlar'ın en ücra yerlerine kadar ulaşan, gerek Anadolu halkı için, gerekse Balkanlar'daki Türkmenler için manevi bir rehber olan Sücaaddin Veli'nin Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslam'ın Balkanlar'a yayılmasında şüphesiz ki büyük katkıları olmuştur." ifadesini kullandı.

Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran, Mevlana, Yunus Eme, Hacı Bayram-ı Veli, Taptuk Emre, Şeyh Edebali gibi kıymetlerden birinin de Sücaaddin Veli olduğunu bildiren Çakacak, şunları kaydetti: