HABER

Uluslararası sigorta şirketlerini 3 milyon lira dolandıran çete çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:47 | Son Güncelleme

Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 40 kişi, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı - Aralarında sigorta eksperleri, banka çalışanları, tamirhane sahipleri ile gerçek araç sahiplerinin de bulunduğu şüphelilerin, Türkiye genelinde yabancı plakalı araçları sistematik ve bilinçli bir şekilde kaza yapmış gibi gösterdiği ve sigorta şirketlerini bu yolla 3 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi

Ankara merkezli 9 ilde yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 40 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince yabancı plakalı lüks araçlar ile sahte kaza raporları düzenlendiği ve bu şekilde uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bir yıl süren teknik çalışma sonrası, sigorta gözetim merkezinden alınan kaza tespit raporları ve ödeme evrakları ile diğer belgelerin elde edilmesinin ardından ekipler operasyon için harekete geçti.

Önceden kimlik ve adres bilgileri tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 40'ı Ankara merkezli 9 ilde sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte kaza raporları, kaşeler, faturalar, çok sayıda belge ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Aralarında sigorta eksperleri, banka çalışanları, tamirhane sahipleri ile gerçek araç sahiplerinin de bulunduğu şüphelilerin, Türkiye genelinde yabancı plakalı araçları sistematik ve bilinçli bir şekilde kaza yapmış gibi gösterdiği belirlendi.

Çete üyelerinin kaza sonrası inandırıcı olması için kolluk kuvvetlerinin isimlerini kullanarak, "Sahte maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı" düzenledikleri ve gerçekte var olmayan tamirhanelerde onarılmış gibi göstererek sigorta şirketlerinden "kaza hasar bedeli" adı altında para alıp haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin eksperler tarafından olumsuz verilen kaza raporları için birlikte hareket ettikleri, eksperlere tekrar rapor tutturarak Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurdukları ve sigorta şirketlerinden icra yolu ile kaza hasar bedeli aldıkları öğrenildi.

Suç örgütünün bu faaliyetler sonucunda sigorta şirketlerini 3 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Makedonya 107 yıl sonra Osmanlı Camisi’ne kavuşacakMakedonya 107 yıl sonra Osmanlı Camisi’ne kavuşacak
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Azerbaycan seferleri artıyorSabiha Gökçen Havalimanı’ndan Azerbaycan seferleri artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sigorta sigorta eksperi Sigorta Tahkim Komisyonu uluslararası sigorta dolandırıcılığı yabancı plakalı otomobil

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da deprem

Adana'da deprem

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Fransız kadın DEAŞ’a katılmak üzereyken yakalandı

Adana'da yakalandı! Polisler bilgi üzerine hemen harekete geçti

Sigorta dolandırıcılığı operasyonu! Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenliyorlardı

'Sigorta' dolandırıcılığı operasyonu! Gözaltılar var

Modern yaşamını bırakıp, doğduğu mağarada yaşıyor

Şehir hayatını bıraktı, mağarada yaşıyor

Antalya'daki 'jigolo çetesi'yle ilgili yeni gelişme! Tutuklandılar

Antalya'daki 'jigolo çetesi'yle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.