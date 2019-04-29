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Uluslararası Siirt Fıstığı Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:27 | Son Güncelleme

Vali Ali Fuat Atik: - "15 bin ton civarında olan Siirt fıstığı verimini, destekleyeceğimiz sulama projeleri ve modern yetiştirme teknikleri ile 50 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz"

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 15 bin ton civarında olan Siirt fıstığı verimini, destekleyecekleri sulama projeleri ve modern yetiştirme teknikleri ile 50 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Ziraat Fakültesi ve Dicle Kalkınma Ajansınca (DİKA) bir otelde Uluslararası Siirt Fıstığı Çalıştayı düzenlendi.

Vali Atik, açılışta yaptığı konuşmada, fıstığın kent ekonomisine büyük katkı sunduğuna işaret etti.

Siirt fıstığının bilimsel açıdan ele alınması açısından çalıştayın büyük önem taşıdığını söyleyen Atik, "Siirt fıstığının mevcut durumu, fıstık yetiştiriciliğinde modern uygulamalar, sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı sorunlara bilimsel çözüm yollarının arandığı bir çalıştayın Siirt'te yapılmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum." dedi.

-"10 bin dekar yeni fıstık bahçesi kurulacak"

Siirt'in fıstık üretiminde Türkiye'de 3. sırada yer aldığını aktaran Atik, 2002'de 40 bin dekar olan fıstık alanının 300 bin dekara ulaştığını ifade etti.

Atik, "15 bin ton civarında olan Siirt fıstığı verimini, destekleyeceğimiz sulama projeleri ve modern yetiştirme teknikleri ile 50 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle en az 10 bin dekar yeni fıstık bahçesi kurulumu hedeflediklerini belirten Atik, şunları kaydetti:

"Köylümüzün, çiftçimizin ve fıstık üreticilerimizin ekonomik durumunun daha iyi olması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Günümüzde artık 'yeşil altın' olarak da tabir edilen kentin sembolü Siirt fıstığının üretiminin artırılması için bu yıl yeni bir hamle daha başlattık. Valiliğimizce bu yıl için hazırlanan 10 milyon lira bütçeli 28 proje GAP Kalkınma İdaresine sunuldu."

Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Şındak da SİÜ'nün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı" kapsamında "tarım ve hayvancılık" alanında "pilot" üniversite seçildiğini anımsattı.

Üniversitenin bundan sonraki çalışmalarında öncü olma özelliği taşıyacağına işaret eden Şındak, "Dolayısıyla bu çerçevede gerçekleştirilecek olan bilimsel çalışmalar, sempozyumlar, kongreler artık üniversitemizin vazgeçilmezi durumundadır." ifadesini kullandı.

-"Sürdürebilen ürünler üretmek gerekiyor"

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da çalıştayın ana temasının yerel ürünlere katma değer kazandırmak olduğunu söyledi.

Siirt fıstığının ihracatında büyük mesafeler alındığını aktaran Altındağ, şunları kaydetti:

"Bu yetiyor mu? Yetmiyor çünkü potansiyeli olan ama bu potansiyeli ve gücünü uyandıracak hamlelere ihtiyaç duyuluyor. Artık dünyada bir şey yapabilmek, üretebilmek yetmiyor. Bunu satmak, pazar bulabilmek ve rekabet edebilmek, pazarlarla nitelikli katma değer ve sürdürebilen ürünler üretmek gerekiyor."

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Çalıştay Siirt Siirt fıstığı Siirt Üniversitesi’

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