Uluslararası Sistemde Rusya ve Türk-Rus İlişkileri Paneli

Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası Sistemde Rusya ve Türk-Rus İlişkileri Paneline katılan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, "Rusya her türlü yaptırıma rağmen hala ayakta duruyor’’ dedi. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası Sistemde Rusya ve Türk-Rus İlişkileri paneline katıldı. Programda bir konuşma yapan Büyükelçi Erkhov, "Şimdi size ülkemizin jeopolitik konumlandırmasını ve günümüzdeki dünya düzenindeki yerini ve yerini nasıl algıladığımıza dair bazı fikirler ve değerlendirmeler vereceğim. Öncelikle ve en önemlisi, Rusya’nın dünyanın en büyük ülkesi olduğunu, Türkiye topraklarının yaklaşık 20 katı olduğunu hatırlamak önemlidir. Ülkenin büyüklüğü pek önemli değil, yalnızca Doğu ile Batı arasında, Avrupa arasında mahsur olan bir devletin ulusal çıkarlarının kapsamını ve çeşitliliğini göstermek için söylüyorum. Kıtalarla medeniyetler, kültürler ve değerler arasında doğal bir köprü görevi gören Asya. Türkiye’de olduğu gibi (özellikle de XIX. Yüzyılda), Rusya’nın ülkenin kaderi hakkındaki görüşünde her zaman geniş çaplı bir tartışma olmuştur. Filozoflar ve politikacılar, yüksek bürokratlar ve yüksek ordu subayları her zaman temel meseleleri tartışıyorlardı’’ ifadelerini kullandı.

’’Tek kutuplu dünya artık bir gerçeklik değil ve sözde “dünyanın tek süper gücü” olarak adlandırılan uluslararası toplumun diğer üyelerine egemenliğini empoze etmekte başarısız oldu’’ diyen Erkhov, şöyle devam etti:

’’Kendimizi kalpsiz ve merhametsiz Batı prensiplerine tabi tutmalı mıyız yoksa kendi ahlaki değerlerimiz ve taleplerimiz olmalı? Rus yönetici elitlerinin (diğer bazı ülkelerde olduğu gibi fakat daha büyük ölçüde) her zaman Batı’ya çok temiz, çok eğitimli, çok ekili olma eğiliminde olduklarına dikkat etmek tuhaf. Tabii ki, Paris bulvarları ile Volga (ya da Anadolu) ovaları sıkıcı ve sıkıcı bozkırları ve ovaları arasında bir karşılaştırma yoktur. Ancak aynı zamanda Batı, Rusya’yı her zaman belirli bir mesafede tutmayı, egoist varsayım amaçları için kullanmayı, Avrupa’dan “Grosse politik” da sömürmeyi ve nezaketle kabul etmeyi tercih etmeyi, ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmeyi reddetti. Bu arada sömürüldü Rusya’ya karşı bir dengeleme kuvveti olarak Türkiye yüzyıllar boyunca sömürüldü. Günümüzdeki değişimlerin vektörü ve anlamı nedir? Batıda yapılan Soğuk Savaş, bazılarının kurallarını ve emirlerini başkalarına koşulsuz dayatabilecek, ezici ve tartışılmaz bir zafer kazanmış olanın hakkı konusunda yol gösterici olan tek ve tek kazanan olduklarını varsayıyordu. “Doğru olabilir”, “yolum ya da otoyol” - iradelerini uluslararası topluluğa dikte etmek için kendilerini konumlandıranların zihniyetiydi ve bu aşırı özgüven çok ciddi bir hataydı. Muhtemelen taktik değil, stratejik bir hataydı. Ne yazık ki, bu beklentiler Rusya’nın suçu tarafından değil başarısızlığa mahkum edildi. 2003 ve 2004’te Gürcistan’da ve Ukrayna’da “renkli devrimler” denen şey, Rusya’yı, “kırmızı çizgileri” ve dikkatlerini kimsenin umursamayacağını açıkça göstermektedir. Rusya’nın baskın kalmasını ve diğerlerinin isteğine bağlı olmalarını istediler. Demokratikleşme Batı tarzı, Batı Avrupa’daki Sovyet siyasi alanını NATO’nun ve ABD’ye yönelik hale getirdiğini ve Rusya’nın temel güvenlik ilkelerini ve çıkarlarını görmezden geldiğini kanıtladı. Peki şimdi neredeyiz? Dünya bir dönüm noktasında. Tek kutuplu dünya artık bir gerçeklik değil ve sözde “dünyanın tek süper gücü” olarak adlandırılan uluslararası toplumun diğer üyelerine egemenliğini empoze etmekte başarısız oldu. Rusya her türlü yaptırıma rağmen hala ayakta duruyor. Oyun bitti mi? Tabii ki değil. Oyunun tam ortasındayız.’’