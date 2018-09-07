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Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:48 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenen festivalde, 20'ye yakın ülkeden 100 farklı mutfak ve 200'ün üzerinde lezzet sergilendi

Turizmin başkenti Antalya'da düzenlenen "Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali"nin açılışı yoğun ilgi gördü.

Lunapark yanındaki 10 bin metrekarelik alanda başlayan festivalde, yaklaşık 20 ülkeden 100 farklı mutfak ve 200'ün üzerinde lezzet, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'nin 3 günde 70 bine yakın ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.

Alanında marka olmuş lezzetler, festivalde satışa çıkarıldı. Bazı stantların önünde kuyruklar oluştu.

Festival boyunca farklı lezzetlerin sunumu yapılacak, sokak sanatçıları ve ünlü gruplar konser verecek, çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

Etkinlik, 9 Eylül'de sona erecek.

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Antalya Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali

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