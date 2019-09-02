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Uluslararası Stajyer Programı ile 72 mühendis adayı TUSAŞ’a katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla oluşturduğu “S.K.Y.

Uluslararası Stajyer Programı ile 72 mühendis adayı TUSAŞ’a katılacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla oluşturduğu “S.K.Y. int” programı ile 72 mühendis adayı TUSAŞ’a katılacak.
Program kapsamında, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden TUSAŞ Stajyer programı “S.K.Y int”e ilk etapta 48 stajyer mühendis katılacak. Bu çerçevede yeni katılan mühendis adayları, Milli Muharip Uçak, ATAK, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, GÖKBEY, ANKA, ANKA-S gibi uluslararası camianın yakından takip ettiği milli projelerde görev alacak. Ayrıca, önümüzdeki günlerde TUSAŞ’a yeni katılacak stajyer mühendisler ile birlikte toplamda 72 stajyer yurt dışından Türkiye’ye gelerek TUSAŞ projelerinde istihdam edilecek.

Yüzlerce başvuru yapıldı
Son yıllarda nitelikli iş gücünün istihdamını hızla artıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, geçtiğimiz aylarda oluşturduğu “S.K.Y. int” programı ile de dünyanın sayılı üniversitelerinde eğitim gören başarılı mühendislik bölümü öğrencilerini stratejik bir atılımla bünyesine kazandırdı. Savunma Sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak için oluşturulan milli projelere yakından tanıklık edecek programa yüzlerce başvuru yapıldı. Başvurular arasından başarılı 48 Türk mühendis seçilerek şirketin milli projelerinde yer alacak.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, program kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinde Türklerin yoğun olarak bulunduğu üniversitelere giderek, yürütülen projelere ilişkin bilgileri, şirket projeksiyonlarını ve istihdam süreçlerini Türk mühendis adaylarına anlatmıştı. Yapılan ziyaret ve sunumların ardından, TUSAŞ insan kaynakları, yurt dışında yaşayan Türk mühendis adaylarının Türkiye’ye gelerek şirket bünyesinde stajyer olarak çalışmalarına imkan sağlamış oldu.

Uluslararası Stajyer Programı ile 72 mühendis adayı TUSAŞ’a katılacak

Uluslararası Stajyer Programı ile 72 mühendis adayı TUSAŞ’a katılacak

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