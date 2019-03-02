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Uluslararası Stockholm Boat Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

İsveç’in başkenti Stockholm’de Avrupa’nın en büyük yat ve denizcilik fuarından biri olan Uluslararası Boat Show Fuarı başladı.İskandinavya’nın ve Avrupa’nın en büyük yat ve denizcilik fuarından biri olarak bilinen ve 3 bin 500 ürünün sergilendiği yat fuarı Stockholm’de başladı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de Avrupa’nın en büyük yat ve denizcilik fuarından biri olan Uluslararası Boat Show Fuarı başladı.
İskandinavya’nın ve Avrupa’nın en büyük yat ve denizcilik fuarından biri olarak bilinen ve 3 bin 500 ürünün sergilendiği yat fuarı Stockholm’de başladı. Fuara son teknoloji yatlarının yanı sıra küçük sandallar ve denizcilikte kullanılan her türlü ürün de alıcısını bekliyor. 65 bin metrekarelik alanda ürünler sergilenirken çeşitli eğlence aktiviteleri de ziyaretçilere sunuluyor. Fuar 10 Mart’a kadar açık kalacak.
3 dev salonda 10 gün sürecek fuara İsveçli denizseverler büyük ilgi gösteriyor. Üç tarafı denizlerle çevrili yüzlerce marinası olan, yat kiralamada Akdeniz’in ilk 5’i içinde yer alan Türkiye’nin fuara katılmaması yetkililer arasında şaşkınlık oluşturdu.
Fuarda tekneler kadar denizlerde kullanılacak deniz giysileri de ilgi çekiyor. Dünyada alım gücü en yüksek ülkelerden biri olan İsveç’te, otomobil kadar deniz motoru da satılıyor. İsveç, Marmaris ve Bodrum’a mavi yolculuk için yat kiralayan ülkelerin başında geliyor.
Öte yandan bu yıl Uluslararası Stockholm Boat Fuarını 150 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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