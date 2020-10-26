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Uluslararası suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 14:02 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir otele düzenlenen operasyonda uluslararası suç örgütü lideri ve beraberindeki 2 adamı yakalandı.

İstanbul’da bir otele düzenlenen operasyonda uluslararası suç örgütü lideri ve beraberindeki 2 adamı yakalandı. Operasyonda 3 silah ve telsizler ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce birden fazla polisiye soruşturmadan geçirilen ve sınır dışı edilen uluslararası bir suç örgütünün lideri ‘Andry Malyi’ lakaplı Gürcistan asıllı Guram Chikladze’nin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını ve İstanbul’da gizlendiğini ve eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.
Rusya merkezli bir mafya grubuna liderlik ettiği belirlenen Chikladze’nin, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan ünlü bir otelde kaldığı saptandı. Organize Polisi, dün gece saat 03.30 sıralarında söz konusu otele Özel Harekat Timleri eşliğinde baskın düzenledi.

Suç örgütü liderine uykuda baskın
Operasyonda uluslararası suç örgütü lideri ‘Andry Malyi’ lakaplı Guram Chikladze ile Z.K. ve S.K adlı iki yakın koruması, uykuda yakalanarak gözaltına alındı. Baskında şüphelilerin çantalarında Avusturya yapımı Glock marka 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 41 mermi ve 3 polis telsizi ele geçirildi.

Haberleşmeyi telsizle gerçekleştiriyordu
Çete liderinin, yakalanmamak ve dinlemeye takılmamak için cep telefonu kullanmadığı, baskında ele geçirilen telsizleri de haberleşme yönteminde kullandıkları öğrenildi. İçinde birçok ülkeden üyesi bulunan Rusya merkezli uluslararası suç örgütüne liderlik eden Guram Chikladze, daha önce de Türkiye’de pek çok polisiye soruşturma geçirmiş, yakalanarak sınır dışı edilmişti.

Daha önce de yakalanıp sınır dışı edildi
İstanbul’da, bu yılın Şubat ayında söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, Guram Chikladze’nin de aralarında olduğu 9’u Azerbaycanlı, 3’ü Ukraynalı, 5’ü Gürcistan, biri de Rusya’dan toplam 17 kişi yakalanmıştı. O tarihte yapılan baskının, geçtiğimiz Ağustos ayında Antalya’da öldürülen Azerbaycan uyruklu ‘Lotu Quli’ lakaplı Nadir Salifov’u öldürmek için hazırlık yaptığı gerekçesi ile yakalandıkları öne sürülmüştü.

Azerbaycan merkezli iki suç örgütü arasındaki hesaplaşmanın tarafı
Dün gece Beşiktaş’ta lüks bir otelde 2 koruması ile birlikte yakalanan Chikladze’nin, Aralık 2019’da Etiler’de bir restoranda bıçaklı saldırıya hedef olduğu aktarılmıştı.
O tarihte Nadir Salifov’un adamları tarafından bıçaklandığı öne sürülen ‘Andry Malyi’ lakaplı Gürccü suç örgütü lider, 18 Ağustos 2016’da Beşiktaş’ta bir otelden çıkarken çapraz ateşle öldürülen bir başka Azerbaycan asıllı mafya lideri Rövşen Caniyev’e de yakın bir isim olarak biliniyordu.
Gürcistanlı Chikladze ile Ağustos ayında Antalya’da öldürülen Salifov arasında bu nedenle derin bir husumet yaşandığı, Guram Chikladze’nin , Nadir Salifov’dan intikam almak için Caniyev’in adamlarıyla ittifaka girdiği iddia edilmişti.
Öte yandan Gürcistan asıllı Guram Chikladze ile iki adamı, emniyetteki sorgularının ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

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