Uluslararası suç örgütü üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

İstanbul’da korona virüs tanısı nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen Orhan Ü. yurt dışına kaçarken yakandı.

İstanbul’da korona virüs tanısı nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ü., Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken sahte pasaportla yakalandı. Orhan Ü.’nün İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini öldürttüğü iddia ediliyor.



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