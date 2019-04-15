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Uluslararası sularda "Birlik Operasyonu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, uluslararası sularda yapılan operasyonda yaklaşık 5 ton toz esrarın ele geçirildiği bildirildi - Sahil güvenlik korvetleri ve helikopterleri eşliğinde, toplam 230 personelin ve 2 narkotik köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı

İçişleri Bakanlığından, uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"nda yaklaşık 5 ton toz esrarın ele geçirildiği, 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen örgüt mensuplarının 5 Şubat'ta Türk bayraklı "Pervin Oğulları" isimli tekneyle İzmir'den Moritanya, Fas ve Cezayir kıyılarına gittikleri ve yurt dışında kurdukları irtibatlar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde temin ettikleri bilgisi alındığı belirtildi.

Örgüt mensuplarının temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, uluslararası sularda balıkçı teknesine aktararak Türkiye karasularına sokmaya çalışacaklarının tespiti üzerine, "Pervin Oğulları" adlı balıkçı teknesine 15 Nisan'da Akdeniz'in uluslararası sularında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla "Birlik Operasyonu" düzenlendiği bildirildi.

Sahil güvenlik korvetleri ve helikopterleri eşliğinde, toplam 230 personelin ve 2 narkotik köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildiği kaydedildi.

El konulan balıkçı teknesinde yer alan 6 mürettebatın yanı sıra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen İstanbul'da 3, İzmir'de 3, Tekirdağ'da bir kişiyle birlikte toplam 13 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Operasyonla uluslararası bir uyuşturucu şebekesinin çökertildiği vurgulandı.

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Birlik" operasyonu İçişleri Bakanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uluslararası sularda "Birlik" operasyonu

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