Uluslararası sularda Türk balıkçı teknesine saldırı! ‘Geldiler hazmedemediler, vurdular’

Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları mevkisinde, İlker Özdemir ve oğlu 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle balık avlamak için geldi. O esnada Yunan unsurlarının kendi botlarıyla Özdemir'in teknesine çarpması sonucu teknede hasar oluştu. Çarpan Yunan teknesinin ise, kaçtıkları öğrenildi.

BÖLGEYE 3 BOT SEVK EDİLDİ

Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, 112 Acil Sağlık hattını arayarak durumu bildirmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot bölgeye sevk edildi.

Hasar nedeniyle yavaş yavaş su almaya başlayan balıkçı teknesinde bulunan Özdemir ve oğlu. Bölgeye gelen botlar eşliğinde tahliye edildi.

Teknedeki camların kırılması nedeniyle yaralanan Özdemir ve oğlu bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra tekne, 2 Sahil Güvenlik Botu'na yedeklenerek Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na götürüldü.

MAVİ VATANDAYIZ, GELDİLER HAZMEDEMEDİLER, VURDULAR, KAÇTILAR

Balıkçı Özdemir olaya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Yunan botu teknemize kendi tekneleriyle vurdu. Kayığımız bu halde Allah'tan su almıyor. Zürafa Kayalıkları'na 4 mil uzaktayız. Mavi Vatan'dayız, uluslararası sulardayız. Geldiler hazmedemediler, vurdular. Takım çekerken bu haldeyiz ve kaçtılar. Maalesef kayığımız darbe aldı, kımıldayamıyoruz" yorumunda bulundu. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

