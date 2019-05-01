Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 230 personelin katılımıyla uluslararası sularda 15 Nisan Pazartesi günü düzenlenen "Birlik Operasyonu"na ait yeni görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, operasyona katılan unsurların uyuşturucu yüklü Türk bayraklı "Pervin Oğulları" isimli tekneyi takipleri ve operasyon sonrası teknenin İzmir Limanı'na getirilmesi yer alıyor.

Görüntülere ele geçirilen yaklaşık 5 ton esrarın tekneden boşaltıldığı anlar da yansıyor.

- Operasyon

Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı değerlendirilen örgüt mensuplarının, 5 Şubat'ta Türk bayraklı "Pervin Oğulları" isimli tekneyle İzmir'den Moritanya, Fas ve Cezayir kıyılarına gittikleri ve yurt dışında kurdukları irtibatlar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu temin ettikleri bilgisine ulaşıldığı belirtilmişti.

Örgüt mensuplarının uyuşturucuyu, uluslararası sularda balıkçı teknesine aktararak, Türkiye kara sularına sokmaya çalışacaklarının tespiti üzerine tekneye Akdeniz'in uluslararası sularında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla "Birlik Operasyonu" düzenlenmişti.

Sahil güvenlik korvetleri ve helikopterleri eşliğinde, 230 personel ile 2 narkotik köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilmişti.

El konulan balıkçı teknesinde yer alan 6 mürettebatın yanı sıra olayla bağlantılı olan 13 kişi gözaltına alınmıştı.

