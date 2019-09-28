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Uluslararası Suriye Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 18:04 | Son Güncelleme

CHP'nin düzenlediği konferansta, "Suriye Sorununun Uluslararası Boyutları", "Suriyeli sığınmacıların karşılaştıkları sorunlar", "Toplumsal yaşam ve uyum", "Bölgedeki aktörlerin stratejik konumları: Suriye'deki güncel duruma askeri ve hukuki açıdan bakış" ve "Yerel yönetimlerin rolü: Sorunlar ve öneriler" başlıklı paneller yapıldı

İSTANBUL (AA) - CHP, 2011 yılından bu yana savaşın ve çatışmanın devam ettiği Suriye'de yeniden barış ve istikrarın sağlanması ile ülkenin demokratik koşullarda yeniden kalkınması sürecine katkı sağlamak amacıyla "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" temasıyla Uluslararası Suriye Konferansı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konferansın düzenleyicileri CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ünal Çeviköz, eski genel başkanlar Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile çok sayıda CHP’li milletvekilinin, çeşitli ülkelerden diplomatların, akademisyenlerin, uzmanların ve gazetecilerin katıldığı toplantıda, beş başlık altında Suriye sorunu, komşu ülkeler ve bölgenin dinamikleri zemininde irdelendi.

Konferansa, terör örgütü PYD ve Suriye'nin kuzeyinden katılımcı çağrılmadığı, davet edilen Beşşar Esed'in Başdanışmanı ve Suriye Enformasyon Bakan Yardımcılığı da yapan Khalaf El Maftah'ın da katılmadığı belirtildi.

Konferansın "Suriye Sorununun Uluslararası Boyutları" başlıklı ilk panelinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz'ün moderatörlüğünde, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliğinden Steven De Wilde, Türkiye-Rusya ilişkileri uzmanı yazar Ivan Starodubtsev, Allameh Tabataba'l Üniversitesinden Dr. Gholam Ali Shegini Zadeh, Irak Süleymaniye Amerikan Üniversitesinden Yrd. Doç. Akeel Abbas ile Harvard Üniversitesinden misafir öğretim üyesi Doç. Amy Austin Holmes sunum yaptı.

Holmes'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, daha önce YPG/DSG'nin kontrolündeki bölgelere gittiği, onları destekleyen tweetler attığı görülüyor.

Konferansın ikinci panelinde, Suriyeli sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara değerlendirildi. Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. M. Murat Erdoğan, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Ayhan Kaya, Issam Fares Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Nasser Yassin, Suriyeli gazeteci Sarkis Kassargian ve TEPAV'dan politika analisti Omar Kadkoy konuştu.

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Toplumsal yaşam ve uyum" başlıklı üçüncü panelde, gazeteci Zeynep Bilgehan, Göç Araştırmaları Derneğinden Didem Danış, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Başak Yavcan, Hayata Destek Derneğinden Sema Karaosmanoğlu, gazeteci Ercüment Akdeniz ile Suriyeli aktivist ve Ravdanur Vakfı Başkanı Ravda Nur Cuma birer sunum yaparak, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların eğitim, çalışma, entegrasyon konusuna değindi.

Konferansın "Bölgedeki aktörlerin stratejik konumları: Suriye'deki güncel duruma askeri ve hukuki açıdan bakış" başlıklı dördüncü panelini, eski Türkiye'nin Erbil Konsolosu ve gazeteci Aydın Selcen yönetti. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, gazeteci Hüsnü Mahalli, güvenlik uzmanı Dr. Metin Gürcan, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ve Şam'daki Süryani Katolik Başpiskoposluğu Yardım ve Kalkınma Merkezi Halkla İlişkiler Müdürü Wael el-Malasi sunum yaptı.

Moderatörlüğünü eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ı yaptığı konferansın "Yerel yönetimlerin rolü: Sorunlar ve öneriler" başlıklı son panelinde ise Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şenol Sert ve Göçmen Dayanışma Derneği Proje Koordinatörü Erhan Keleşoğlu konuştu.

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CHP Suriye

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