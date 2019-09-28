İSTANBUL (AA) - CHP, 2011 yılından bu yana savaşın ve çatışmanın devam ettiği Suriye'de yeniden barış ve istikrarın sağlanması ile ülkenin demokratik koşullarda yeniden kalkınması sürecine katkı sağlamak amacıyla "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" temasıyla Uluslararası Suriye Konferansı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konferansın düzenleyicileri CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ünal Çeviköz, eski genel başkanlar Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile çok sayıda CHP’li milletvekilinin, çeşitli ülkelerden diplomatların, akademisyenlerin, uzmanların ve gazetecilerin katıldığı toplantıda, beş başlık altında Suriye sorunu, komşu ülkeler ve bölgenin dinamikleri zemininde irdelendi.

Konferansa, terör örgütü PYD ve Suriye'nin kuzeyinden katılımcı çağrılmadığı, davet edilen Beşşar Esed'in Başdanışmanı ve Suriye Enformasyon Bakan Yardımcılığı da yapan Khalaf El Maftah'ın da katılmadığı belirtildi.