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Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:58 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından organize edilen I.

Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından organize edilen I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi ve VII. Süs Bitkileri Kongresi başladı. 9-11 Ekim tarihleri arasında devam edecek kongrede 9 farklı ülkeden onlarca akademisyen sunum yapacak.
BUÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ev sahipliğinde Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen I. Süs Bitkileri Kongresi ve VII. Süs Bitkileri Kongresi, 9 farklı ülkeden onlarca akademisyenin katılımı ile start aldı. Kongrenin açılış töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri hazır bulundu.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ilk nesil üniversiteler içerisinde nüfusu en kalabalık 3-4 üniversiteden birisi olduklarının altını çizdi. Türkiye’de YÖK tarafından belirlenen 16 araştırma üniversitesi olmaya aday yedek üniversiteler arasında yer aldıklarını işaret eden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Araştırma üniversiteleri arasında bir karşılaştırma yapıldığı zaman hacim açısından ve kalite yönüyle Ziraat Fakültemiz farklı alanlarda güçlü olduğunu ortaya koydu. Fakültemiz bu güçlü yanlarını 2019 yılı itibariyle ve sonrasında da geliştirmeye devam edecektir. Bursa gibi Osmanlı Devleti’nin ‘dibacesi’ sayılan bu kentte kongreye katılmak için gelen misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kongreler ağır ve meşakkatli etkinliklerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül ise, coğrafî mevkii itibariyle Bursa’nın çok önemli bir noktada olduğunu belirtti. Kurum olarak bu avantajın bilinci ile çalışmalar yaptıklarını kaydeden Genel Müdür Bingül, “Belediyelerin yasal değişiklikler sayesinde tarım sektöründe ciddi rolleri olmaya başladı. Bizler de ülkemize ve kentimize katkı oluşturabilmek amacıyla azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizde üretilen tarımsal ürünlerin yurtiçi ve yurt dışında da pazarlanması konusunda da destekler veriyoruz. Bugün açılışı yapılan kongrede çok değerli bilim insanlarının bulunduğunu biliyorum. Kongrenin çıktılarının da hepimiz için yol gösterici bilgiler olacağına inanıyorum” diye konuştu.
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut da süs bitkilerinin Türkiye’deki bitkisel üretimler içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti. Türkiye’nin bu alanda ihracat yapan ülkeler arasında 26. sırada bulunduğunu kaydeden Dekan Turgut; “İyi işbirliklerinin kurulması ile ülkemizin sıralamasının çok daha yukarılara çıkabileceğine inanıyorum. Bu konuda kamu-üniversite ve özel sektör işbirliklerinin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Sayı Rektörümüzün önderliğinde bu iş birliklerini üniversite olarak arttırabilmek için çalışıyoruz. Bilimsel ve akademik anlamda çalışmalar yapacak ve özel sektöre bu bilgileri aktaracağız” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Zencirkıran, AR-GE çalışmaları tamamlanan ve ‘Uludağ’ ismini verdikleri özel bir bitkiyi Rektör Kılavuz’a hediye etti. Açılış töreninin sonunda organizasyona emeği geçen herkese plaketleri takdim edildi.

Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi başladı

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