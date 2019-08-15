Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), (DHA)- TAŞKÖPRÜ Belediyesi tarafından 15-18 Ağustos tarihlerinde 33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, törenle başladı.

Dünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağının tanıtımı için Taşköprü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 33’üncü Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı. Ardından protokol üyeleri, festival alanında kurulan stantları gezdi. Daha sonra pazaryerinde kurulan 10’uncu Tarım Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, fuar alanında sergilenen başta traktör olmak üzere zirai tarım aletlerini inceledi. Ardından Taşköprü Belediyesi bando ekibi eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej eşliğinde yürüyüş yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde, halk oyunları ekibi ile Tosya Belediyesi Mehter Takımı gösterilerini sundu.

‘SARIMSAĞI, TAŞKÖPRÜ ADINI KULLANARAK PAZARLAMAYA ÇALIŞANLAR VAR’

Gösterilerin ardından konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Sadece Taşköprü için değil Kastamonu için de sarımsak çok önemli. Sarımsak ilimizin marka ürünüdür, marka değeridir. Kastamonu’ya özgü belki yüzlerce ürün vardır ama bunların başını sarımsak çekmektedir. Kastamonu’nun en çok bilinen ürünü ne diye sorulduğunda Taşköprü sarımsağı öne çıkmaktadır. Tabii ki bu kolay elde edilmiş bir ün değil. Bu yıllara dayanan bir birikimin sonucudur. Sadece burada üretilen ürünlere değil başka yerlerde üretilen sarımsağa da Taşköprü'nün adını kullanarak pazarlayamaya çalışanlar var. Bu dahi Taşköprü sarımsağının ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

Taşköprü Sarımsağı gibi önemli bir ürünün Taşköprü ilçesinde olmasının ilçe turizmine açılan kapısının da olması gerektiğini savunan Vali Karadeniz, “Pompeipolis bu anlamda Taşköprü'ye önemli bir fırsat sunmaktadır. Hem Pompeipolis’te yapılacak olan kazı çalışmalarıyla orada bir müze kurulması çalışmasının sonuçlanması ve bu festivalle taçlanacak olan Taşköprü sarımsağının bu ortak amaca hitap edecek şekilde geliştirilmesi buna yönelik ürünlerin üretilmesi. Ben inanıyorum Kastamonu'da son zamanlarda hareketlenen turizmin Taşköprü'de de aynı dinamizmi kazanacaktır” diye konuştu.

Festivallerin sadece eğlenmekten ibaret olmadığını ifade eden Vali Karadeniz, “Taşköprülüler, bugün burada bu festivalde 3 gün içerisinde eminim ki eğleneceksiniz ama festival sadece eğlenmekten ibaret değil. Elbette ki eğlenmek en önemli ayağıdır belki ama bundan da önemlisi bizim hem tarımsal ürünlerimiz de dahil olmak üzere tüm kültürel değerlerimizin yaşatıldığı, tanıtıldığı hem de ülkemizin diğer ülkelere anlatıldığı bunları gelecek nesillere aktarmamızı sağlayan etkinliklerdir. Bizleri bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi pekiştiren etkinliklerdir. Eminim ki 33 yıl burada bu geleneğin yatılması için çok büyük fedakarlıklar, çok büyük gayretler gösterilmiştir ve olumlu netice de alınmıştır” dedi.

‘YÖRENİN KÜLTÜRÜ VE GÜZELLİKLERİNİN TANITILMASI İÇİN FESTİVAL DÜZENLİYORUZ’

Taşköprü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin açılışını yaptıklarını belirten Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise, “Festivaller birlik ve beraberliğin simgesi, gurbetteki ile sıladakinin kaynaşma vesilesidir. Yöre kültürü ve kendine özgü güzelliklerin tanıtılmasındaki en büyük araçtır. Ayrıca bizim dinimizin bir emri olan Sılayı Rahim anlayışı da festivaller sayesinde gelişmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından sponsor firmalara, davetlilere ve protokol üyelerine Başkan Çatal, plaket takdim etti. Ardından Hindistan, Sırbistan. Bulgaristan, Güney Kore, KKTC ve Türkiye’den gelen ekipleri, kendi ülkelerine ait halk oyunlarını sergiledi.

Festivalin açılışına Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu eski Milletvekilleri Hasan Altan, Mehmet Yıldırım ve Mehmet Serdaroğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkın Esen, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile çok sayıda vatandaş katıldı.