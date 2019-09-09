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Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali sona erdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda Tatlısu Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Harnup Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali sona erdi

LEFKOŞA,(DHA) - Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda Tatlısu Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Harnup Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Yoğun katılımın yaşandığı festivalde katılımcılar birçok ülkeden gelen dansçıların performansları, ateş ve illüzyon gösterileri ile keyifli zaman geçirdi. Harnup ürünlerini tanıtarak, yaygınlaşmasını hedefleyen festivale KKTC dışında Türkiye, Meksika, Slovakya ve Makedonya’dan halk dansları grupları da katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin ana sponsorluğunu üstlenen Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür etti ve festivale adını veren harnubun öneminden bahsetti. Orçan, yıllardır harnubu anlattıkları bu festival sayesinde şu an daha bilinir olduğunu sözlerine ekledi.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER TAKDİM EDİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından festival alanı gezildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell standına uğrayan Başbakan Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Milletvekili Resmiye Canaltay ve Türkiye’den gelen belediye başkanlarına Tatlısu’daki üreticilerin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sepetler, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden tarafından takdim edildi.

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ürünlerinin tanıtımının yapıldığı stantta Şanslı Çark uygulaması ile birçok kişiye farklı hediyeler armağan edildi.

Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali sona erdi

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