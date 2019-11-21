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"Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" Fransa'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 20:18 | Son Güncelleme

Terör mağdurlarının seslerini duyurabilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan kongrede, 80 ülkeden 450'si terör mağduru olmak üzere 700'ün üzerinde katılımcı yer alıyor

NİCE (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayesinde düzenlenen Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi Nice'te başladı.

Fransa Terör Kurbanları Derneği (AFVT) ile Nice Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği, 3 gün sürecek kongrenin açılış konuşmalarını Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ve AFVT Başkanı Guillaume Denoix de Saint-Marc yaptı.

Terör mağdurlarının seslerini duyurabilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan kongrede, 80 ülkeden 450'si terör mağduru olmak üzere 700'ün üzerinde katılımcı yer alıyor.

- Türkiye'den katılım

Bu yıl ikincisi düzenlenen kongreye Türkiye'den İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi'nin yanı sıra Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, Fransız yetkililer, terör uzmanları, akademisyenler, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

PKK/YPG terör örgütünün 11 Ekim 2019'da Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırı sonucunda babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Polis Başmüfettişi Asım Bulat ve terör örgütü DEAŞ'in 1 Ocak 2017'de gerçekleştirdiği İstanbul'daki Reina saldırısında yaralanan Deniz Çeliker'in annesi Bahar Çeliker ve babası Muhsin Çeliker de kongreye katıldı.

- DEAŞ, PKK/YPG ve FETÖ'nün gerçek yüzü anlatılacak

Terör mağdurlarının sesini dünyaya duyurmak, çeşitli ülkelerden gelen terör kurbanı yakınlarının birbirlerini tanımalarını sağlamak ve mağdurlara yönelik çalışmaların önemi konusunda yetkililerin dikkatini çekmek amacıyla gerçekleştirilen kongrede, mağdurlar konuşma yapacak, paneller, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenecek.

Türkiye'den gelen terör mağduru kişiler de bu panellerde söz alarak terör örgütleri DEAŞ, PKK/YPG ve FETÖ'nün gerçek yüzünü birinci ağızdan katılımcılara ve uluslararası basına anlatma fırsatı buluyor.

Kongrede, uluslararası topluma, terör örgütleri arasında ayrım gözetilmemesi çağrısı yapılıyor.

Türk mağdurlar, Kongrenin kapanışında da manifestoyu okuyacak kişilerin arasında yer alacak.

AFVT Başkanı Guillaume Denoix de Saint-Marc, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada terör kurbanlarının yüzde 80'inin Müslüman olduğunu belirterek, "Bunu Avrupa'da hatırlatmak önemli çünkü terör saldırılarını gerçekleştirenlerin Müslüman, kurbanların ise Müslüman olmayan kişilerin olduğu varsayılıyor ancak bu doğru değil." ifadesini kullanmıştı.

Kongrenin düzenlendiği Nice kentinde, 14 Temmuz 2016'daki terör saldırısında 86 kişi hayatını kaybetmişti.

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Fransa Nice "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi"

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