Uluslararası toplumdan çağrı: Çatışmaları durdurun

Almanya, Fransa, AB ve komşu ülke Rusya çatışmalara son verme çağrısı yaptı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmaların alevlenmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında, tüm çatışma hattı boyunca ağır silahlı çatışmaların olduğuna dair gelen haberler beni telaşlandırıyor" dedi. Her iki tarafta sivillerin hayatını kaybettiğine dair bilgiler olduğunu vurgulayan Maas, "İki tarafa da tüm savaş eylemlerini, özellikle de köylere ve kentlere yönelik bombardımanları acilen durdurma çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Azerbaycan ve Ermenistan'a, çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Michel, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında "Durumun daha fazla kontrolden çıkmaması için askeri hareketler acilen durdurulmalıdır. Koşulsuz bir biçimde müzakerelere dönüşün tek yolu budur" ifadesini kullandı:

AB Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric de her iki ülkenin sorumluluk alması ve dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Michel gibi çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunan Pejcinovic Buric, "İki ülke de Avrupa Konseyi'ne girerken, sorunu barışçıl yollardan çözme taahhüdünde bulundu ve bu taahhüde kesinlikle uyulmalı" dedi. Azerbaycan ve Ermenistan'dan, insan hayatının korunması için ellerinden gelen tüm çabayı göstermelerini isteyen Genel Sekreter, çatışmanın çığrından çıkmasını engellemek için hiçbir zahmetten kaçınılmaması gerektiğini dile getirdi.