‘Uluslararası Toplumun Dorian’dan Öğrenmesi Gerekenler Var’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dorian Kasırgası’nın beş kategori şiddetiyle vurduğu Bahamalar’ın, Aboco ve Grand Bahama adalarında incelemelerde bulundu.
Genel Sekretere Guterres, Bahamalar’da yaşanan afeti kendi gözleriyle bizzat gördükten sonra, yaşananları “Cehennem kategorisinde yaşanmış bir felaket” olarak değerlendirdi.
Genel Sekreter Guterres, yaklaşık on yıl süre başında bulunduğu BM Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) görevi de dahil dünyanın bir çok yerindeki felaketleri yerinde izlediğini ancak şimdiye kadar böyle korkunç bir felakete tanık olmadığını söyledi.
Dorian Kasırgası’nın 1 Eylül’de vurduğu Bahamalar’da şimdiye kadar 50 kişinin yaşamını yitirdiği resmen açıklandı ancak yetkililer ölü sayısının çok daha fazla olacağını tahmin ettiklerini belirtmişlerdi. Bahamalar’da Dorian Kasırgası sonrasında bin 300 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.
“Daha sık yaşadığımız kasırgaların nedeni iklim değişikliği”
Bahamalar’daki felaket ve acıyı kendi gözleriyle gördüğünü belirten BM Genel Sekreter AntOnio Guterres, Dorian kasırgasının şeytan tarafından yapılmadığını kaydederek, “Her zaman birçok kasırga yaşadık, ama şimdi daha yoğun ve daha sıkı kasırgalar yaşıyoruz. Bu kasırgalar iklim değişikliğinden bu hale geliyor. Uluslararası toplum, 1 Eylül’de yaşanan bu canavar kasırgadan öğrenmesi gereken şeyler var. Şimdiye kadar 50 kişi öldü. Bin 300 kişi ise hala kayıp” dedi.
İklim değişikliğinin insanoğlundan daha hızlı hareket ettiğini kaydeden Guterres,“İklim değişikliğini durdurmamız gerekiyor, iklim değişikliği bizden daha hızlı çalıştığında mevcut eğilimi tersine çevirdiğimizden emin olmalıyız. Bahamalar gibi iklim değişikliğine katkıda bulunmayan ancak iklim değişikliğinin yıkıcı etkisinin en büyük hedefi olan bu ülkelerde yaşanan bu gibi acı durumlarda, bu ülkelere uluslararası desteği, insani yardımı tam olarak sağlayabilmeliyiz. Felaket sonrasında bu ülkelerin yeniden inşasına katkıda bulunmalıyız” ifadelerini kullandı.
“Savunmasız ülkeler çok daha kötü etkileniyor”
Guterres, felaketin ‘sıfır noktası’ olarak adlandırılan Abaco ve Grand Bahama adalarında Bahamalı yetkiler ve sahada bulunan BM ekiplerinden arama kurtarma ve insan yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Bahamaların sistematik bir yıkımla karşı karşıya kaldığını belirten Guterres, “Hayatımda farklı şiddetlerde, depremleri, selleri, kasırgaları gördüm ancak sistematik olarak böylesine bir tahribat seviyesi gördüğümü hatırlamıyorum. İki yıl önce Dominik’e geldiğimde bile böyle bir afetle karşı karşıya değildik. Dramatik olarak bu afetler giderek artıyor. Bahama gibi savunmasız ülkelerde felaketin etkileri daha büyük oluyor. Bahamalar’da insani yardım, arama
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