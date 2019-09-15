‘Uluslararası Toplumun Dorian’dan Öğrenmesi Gerekenler Var’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dorian Kasırgası’nın beş kategori şiddetiyle vurduğu Bahamalar’ın, Aboco ve Grand Bahama adalarında incelemelerde bulundu.

Genel Sekretere Guterres, Bahamalar’da yaşanan afeti kendi gözleriyle bizzat gördükten sonra, yaşananları “Cehennem kategorisinde yaşanmış bir felaket” olarak değerlendirdi.

Genel Sekreter Guterres, yaklaşık on yıl süre başında bulunduğu BM Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) görevi de dahil dünyanın bir çok yerindeki felaketleri yerinde izlediğini ancak şimdiye kadar böyle korkunç bir felakete tanık olmadığını söyledi.

Dorian Kasırgası’nın 1 Eylül’de vurduğu Bahamalar’da şimdiye kadar 50 kişinin yaşamını yitirdiği resmen açıklandı ancak yetkililer ölü sayısının çok daha fazla olacağını tahmin ettiklerini belirtmişlerdi. Bahamalar’da Dorian Kasırgası sonrasında bin 300 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.

“Daha sık yaşadığımız kasırgaların nedeni iklim değişikliği”

Bahamalar’daki felaket ve acıyı kendi gözleriyle gördüğünü belirten BM Genel Sekreter AntOnio Guterres, Dorian kasırgasının şeytan tarafından yapılmadığını kaydederek, “Her zaman birçok kasırga yaşadık, ama şimdi daha yoğun ve daha sıkı kasırgalar yaşıyoruz. Bu kasırgalar iklim değişikliğinden bu hale geliyor. Uluslararası toplum, 1 Eylül’de yaşanan bu canavar kasırgadan öğrenmesi gereken şeyler var. Şimdiye kadar 50 kişi öldü. Bin 300 kişi ise hala kayıp” dedi.