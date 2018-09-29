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"Uluslararası toplumun sessizliği İsrail'i cesaretlendiriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 03:54 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum: - "Arap dünyası ve uluslararası toplumun sessizliği, İsrail'i suçları konusunda cesaretlendiriyor"

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Arap dünyası ve uluslararası toplumun sessizliğinin, İsrail'i suçları konusunda cesaretlendirdiğini söyledi.

Berhum, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in barışçıl gösterilere tankla ateş ederek ve gerçek mermilerle müdahalesinin, Gazze'de abluka altındaki masum sivillere yönelik suçunun boyutunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Fevzi Berhum, "Arap dünyası ve uluslararası toplumun sessizliği, İsrail'i suçları konusunda cesaretlendiriyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu şehit olan Nasır Musbih isimli 12 yaşındaki Filistinli çocuğun, başından vurulduğu öğrenildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir mevziye hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlilere ateş açması sonucu Muhammed Eşref el-Avavide (26), Muhammed İnşasi (18), İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32) ile Nasır Musbih isimli 7 Filistinlinin şehit olduğu bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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