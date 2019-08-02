"Uluslararası Trabzon Horon Festivali"

Trabzon'un çok önemli bir medeniyet, tarih, kültür, eğitim ve turizm şehri olduğunu vurgulayan Ayvazoğlu, şöyle devam etti:

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndan başlayıp, Uzunsokak ve Kunduracılar Caddesi'nde devam eden kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde, yürüyüş boyunca sokak horonları ve dans gösterileri sunuldu.

"Bu değerleri harmanlayan, neredeyse bu değerlerin en güzel senfonisi diyebileceğimiz horon festivali adı altında buluşmamız da bu derece anlamlı. Bizler tıpkı horondaki gibi bir ve beraber olmayı başarabilen, horondaki gibi uyumlu olmayı başarabilen, tıpkı horondaki gibi ne zaman hızlanacağımızı ne zaman yavaşlayacağımızı bilen bir memleketin evlatlarıyız. Her zaman hakkın yanında olan hakkı tutup kaldıran hakkımız olmayana da tamah etmeyen çok kıymetli bir memleketin evlatlarıyız. O yüzden işte bu birliğin, beraberliğin meydanında buluşmak çok özel ve anlamlı."

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise bugün şehrin çok güzel günlerinden birinin yaşadığına dikkati çekerek, "Bir taraftan bugün 2 Ağustos, Trabzonspor'umuzun 52. yaş günü. İnşallah nice senelerde nice şampiyonluklarda Trabzonspor'umuzla beraber olmayı temenni ediyoruz. Bugün aramızda 9 farklı ülkeden 500'ün üzerinde misafirimiz var, sanatçılarımız var. Biraz sonra onların gösterileriyle unutulmaz anları hep beraber yaşayacağız." diye konuştu.