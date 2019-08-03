Trabzon'da "9 Ülke El Ele Hayde Horona" sloganıyla düzenlenen "Uluslararası Trabzon Horon Festivali" devam ediyor.

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesinin desteğiyle düzenlenen festivale Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Meksika, Rusya ve Yunanistan'dan halk oyunları ve dans grupları katılıyor.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki festivalde gruplar halk danslarını sergiledi.

Katılımın yoğun olduğu festivalde vatandaşlar da bol bol horon oynadı.

Festivalle eş zamanlı Düzköy ilçesinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Misafir ülkelerin yanı sıra festivale katılan diğer gruplar, ilçede kortej yürüyüşü gerçekleştirerek horonlar ve dans gösterileri sundu.

Ülke ve grupların tanıtımı yapılarak halk dansları gösterileri gerçekleştirildi.

Festivalde sanatçılar Zeynep Başkan, Mehmet Yılmaz ve Onay Şahin de sevilen eserlerini seslendirdi.

