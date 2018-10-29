HABER

Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nde folklor ekipleri alkış aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:44 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nde, folklor gruplarının dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nde folklor ekipleri alkış aldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nde, folklor gruplarının dans gösterileri büyük beğeni topladı.
Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde kalan Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilişinin 20'nci yılı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında, Kordon Boyu'nda Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bozcaada Kaymakamlığı, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Folklor Araştırma Derneği (ÇAFAD) iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Gürcistan, Romanya ve Bosna Hersek gibi ülkelerden 10'dan fazla folklor grubu gösterilerini sundu.
Festivalde, dans gruplarının gösterileri büyük beğeni topladı. Festivali çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

FOTOĞRAFLI

Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nde folklor ekipleri alkış aldıUluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nde folklor ekipleri alkış aldıUluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nde folklor ekipleri alkış aldıUluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nde folklor ekipleri alkış aldı

PARTNER50 ilin kaderini değiştirecek proje50 ilin kaderini değiştirecek proje
'Rapunzel Sendromu'na yakalanan hastanın midesinden kıl yumağı çıktı'Rapunzel Sendromu'na yakalanan hastanın midesinden kıl yumağı çıktı
Edirne'de açılan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ne ziyaretçi akınıEdirne'de açılan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ne ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.