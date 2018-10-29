Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nde folklor ekipleri alkış aldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nde, folklor gruplarının dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde kalan Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilişinin 20'nci yılı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında, Kordon Boyu'nda Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bozcaada Kaymakamlığı, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Folklor Araştırma Derneği (ÇAFAD) iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Gürcistan, Romanya ve Bosna Hersek gibi ülkelerden 10'dan fazla folklor grubu gösterilerini sundu.

Festivalde, dans gruplarının gösterileri büyük beğeni topladı. Festivali çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

FOTOĞRAFLI



