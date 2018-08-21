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"Uluslararası Turaz Adli Bilimler Kongresi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 09:09 | Son Güncelleme

İstanbul'da 1-4 Eylül'de düzenlenecek kongrede resmi dil olarak Türkçe kullanılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1-4 Eylül'de gerçekleştirilecek "2. Uluslararası Turaz Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi"nde resmi dil olarak Türkçe'nin kullanılacağı bildirildi.

Turaz Akademi'den yapılan açıklamada, Türk bilim insanlarının uluslararası bilimsel toplantılarda resmi dil olarak Türkçe kullanmaya başladıkları belirtildi.

İstanbul Swiss Otel'de 1-4 Eylül arasında düzenlenecek kongrede de resmi dilin Türkçe olacağı vurgulandı.

Kongrede, adli bilimler alanındaki son gelişmeler paylaşılırken, yan etkinlik ve çalıştaylarda ise Türkiye başta olmak üzere dünyada meydana gelen büyük toplumsal olayların toplum psikolojisi üzerine etkileri tartışılacak.

Davetli Türk devletlerinden bilim insanlarıyla geçmiş tarih ve kültür birliğinin canlandırılacağı kongrede, ortak bilimsel çalışmaların önü açılacak ve diğer ülkelerle kültür alışverişi sağlanarak dostluklar geliştirilecek.

Kongre, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş'in katılımıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) sponsorluğunda, İstanbul Valiliği, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve katılımcı üniversitelerin destekleriyle gerçekleştirilecek.

Kongreyle ilgili ayrıntılı bilgiye akademinin "http://www.turazakademi.com" adresinden erişilebilecek.

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