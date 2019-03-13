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"Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" 19 Haziran'da başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin jüri başkanlığını yönetmen Serdar Akar yapacak

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" 19-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi'ne (CIFFT) bağlı 20 üye ülkede 30 yıldır gerçekleştirilen organizasyonun jüri başkanlığını, yönetmen Serdar Akar yapacak.

Turizm sektörüne hizmet veren paydaşların 1 Mayıs'a kadar filmleriyle başvurabileceği festivalin Türkiye etabında dereceye giren filmler, 20 ülkede yarışma ve tanıtım fırsatına sahip olacak.

Yarışmada "Sağlık", "Spor", "İnanç", "Gastronomi", "Doğa Turizmi", "Oteller", "Hava Yolları", "Acenteler" ve "Yerel Yönetimler" kategorilerinde kültür ve turizm temalı filmler yer alacak.

İstanbul etabının dışında 20 ülkede devam eden ve bir yıl süren uluslararası bir etkinlik özelliğine de sahip olan festival kapsamında, film gösterimi, konferans, atölye çalışması, sergi, konser ve film yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.

Festivalin jüri üyeleri arasında, yapımcı Zbigniew Zmudzki, Moskova Film Festivali Jüri Başkanı Evgenia Tirdatova, Cannes Corporate Film Festivali Başkanı Alexander Kammel ve UNESCO Temsilcisi Maurizio Aronica'nın yanı sıra oyuncu İsmail Hacıoğlu, Türes Başkanı Ramazan Bingöl, Milli sporcu Ali Gültekin, Ferit Aktuğ, Gaye Turgut Evin, Çağatay Karaçizmeli, Filiz Emre, Özge Yılmaz gibi isimler yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
festival Turizm Filmleri

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