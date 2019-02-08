Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi haftaya başlıyor

’’Günümüzde MS tedavisi geçmiş yıllara göre oldukça iyi’’

MS’in genetik yatkınlık olan bireylerde çevresel etmenin tetiklemesiyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu kaydeden Demirkaya, günümüzde MS’in sebebinin tam olarak bilinmediğini belirtti. Demirkaya, MS’in tedavisinin geçmiş yıllara göre daha çok geliştiğine dikkat çekerek, ’’Günümüzde MS tedavisi geçmiş yıllara göre oldukça iyi. Hastalığın seyrine göre değişik evrelerinde kullanabileceğimiz tedavilerimiz var. Başlangıç aşamasında birinci basamak tedavilerle başlıyoruz. Buna cevap alamazsak ikinci basamak tedaviler yapılıyor. Üçüncü basamak tedavilerimiz de var. Şu anda hastalığı değişik evrelerinde kesin tedavi etmemekle birlikte seyrini değiştirebilen ve her aşamasında müdahil olabildiğimiz tedavilerimiz var’’ şeklinde konuştu.

Demirkaya, 14-17 Şubat arasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenecek olan kongrede MS’in güncel tanısını, tedavisini ve MS’in görülme sıklığını tartışmayı planladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

’’MS aileleri ve toplumu gerçekten etkileyen bir hastalık. 20-40 yaş arası daha sık olmakla birlikte kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor. Bu dönem üretkenliğin olduğu, kadınlarda doğurganlığın olduğu bir dönem. Dolayısıyla aileleri ve toplumu etkileyen bir hastalık. Uzunca bir süre bu hastalıkla yaşamak zorunda kalıyor. Ne zaman ve nasıl seyredeceğini önceden kestirmek de bilinmiyor. Toplumlarda dikkat çeken, aile bireylerini etkileyen bir hastalık. Son yıllarda da giderek sayısının arttığını görüyoruz. Biz de Türk dünyası olarak Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle beraber ilk kez Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde Sağlık Bakanlığının da desteğiyle bir kongre düzenliyoruz. Kongremizde MS’in güncel tanısını, tedavisini ve ülkelerimizdeki MS’in görülme sıklığını, tanı imkanlarımızı ve tedavi olanaklarımızı tartışmayı planlıyoruz. Gelecekte gerek çalışma alanında, gerek hasta açısından neler yapabiliriz bunları tartışmayı planlıyoruz. İlk olması nedeniyle bu bölgede Türkiye’nin öncülüğünde böyle bir toplantı yapılması açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz.’’

Demirkaya, ’’Multiple Skleroz’la ilişkili toplantılar Avrupa’da, Amerika’da, Latin Amerika’da, Asya’da düzenli olarak her yıl yapılmakta. Bu bölgede, Türk dünyasında ilk kez yapılacak. İyi ilişkiler kurularak gerek bu taraftan, gerekse Türk dünyasındaki meslektaşlarımızla bu ilişkileri canlı tutup gelecekte de bu toplantıların süregelmesini arzu ediyoruz. Bunun hem bilgi akışımızı kolaylaştıracağını hem de gelecekte ortak yapılabilecek çalışmalar konusunda oldukça yardımcı olacağını düşünüyoruz’’ değerlendirmesinde bulundu.

