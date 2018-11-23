Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin 1995'te Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde dün başlayan "3. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu" sonuç bildirgesiyle sona erdi.

Türk kültürünün önemli bir öğesi olan spor oyunlarının tarihi gelişimi, dil ve edebiyat gibi kültürün diğer alanlarına yansımaların yanı sıra bu oyunların milli bilincin gelişimine ve eğitime katkılarının irdelendiği sempozyumda, spor oyunlarının geleceği değerlendirildi.

Sempozyumun Hakem Kurulu üyesi ve KTMÜ Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Cengiz Buyar, kabul edilen sonuç bildirgesini okudu.

16 maddeden oluşan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"3. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna, dünyanın çeşitli ülkelerinde ve yurtiçinden gelen antropoloji, tarih, felsefe, sosyoloji, Türkoloji, Türk dili ve edebiyatı, spor yönetimi gibi disiplinlerde çalışan bilim adamları katılmıştır. Türk halkları geleneksel sporlar ve oyunları çok geniş ve derin bir yaklaşımla irdelenmiştir. Türk halklarının kimlik ve kültürlerini yansıtan spor ve oyunların tanınmasına yeni ve farklı yaklaşımlarla irdelenerek, gelecek kuşaklara aktarılmasına büyük katkı sağlanmıştır. Spor ve oyunların tarihsel süreç içesinde çeşitli sebeplerle unutulması unutulmaya yüz tutması, milli niteliklerini yitirmesi, anlam boşalması gibi durum tespitleri yapılarak yeni ve vizyoner bir yaklaşımla kayıt altına alınarak ve bu yolla canlandırılmasının gerekliliği belirlenmiştir.