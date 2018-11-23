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Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 15:51 | Son Güncelleme

Dün başlayan "3. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu" sonuç bildirgesi kabul edildi

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin 1995'te Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde dün başlayan "3. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu" sonuç bildirgesiyle sona erdi.

Türk kültürünün önemli bir öğesi olan spor oyunlarının tarihi gelişimi, dil ve edebiyat gibi kültürün diğer alanlarına yansımaların yanı sıra bu oyunların milli bilincin gelişimine ve eğitime katkılarının irdelendiği sempozyumda, spor oyunlarının geleceği değerlendirildi.

Sempozyumun Hakem Kurulu üyesi ve KTMÜ Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Cengiz Buyar, kabul edilen sonuç bildirgesini okudu.

16 maddeden oluşan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"3. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna, dünyanın çeşitli ülkelerinde ve yurtiçinden gelen antropoloji, tarih, felsefe, sosyoloji, Türkoloji, Türk dili ve edebiyatı, spor yönetimi gibi disiplinlerde çalışan bilim adamları katılmıştır. Türk halkları geleneksel sporlar ve oyunları çok geniş ve derin bir yaklaşımla irdelenmiştir. Türk halklarının kimlik ve kültürlerini yansıtan spor ve oyunların tanınmasına yeni ve farklı yaklaşımlarla irdelenerek, gelecek kuşaklara aktarılmasına büyük katkı sağlanmıştır. Spor ve oyunların tarihsel süreç içesinde çeşitli sebeplerle unutulması unutulmaya yüz tutması, milli niteliklerini yitirmesi, anlam boşalması gibi durum tespitleri yapılarak yeni ve vizyoner bir yaklaşımla kayıt altına alınarak ve bu yolla canlandırılmasının gerekliliği belirlenmiştir.

Sempozyumda, Türklerde atın varlığının yapılan bu sempozyumla ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya koyulmuştur. Geleneksel Türk oyunlarının coğrafi dağılımını net bir şekilde ortaya koyacak bir haritanın düzenlenmesi, bunun gerçekleştirilebilmesi için tarih, etnoloji, arkeoloji, dil, folklor ve benzeri alanında uzman ilim adamlarından oluşacak bir çalışma ekibinin oluşturulması önerisinde bulunulmuştur."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Muş Alparslan Üniversitesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun desteğiyle düzenlenen sempozyumda, Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu'ndan, Tıva, Hakasya ve Başkurdistan Özerk cumhuriyetlerinden çok sayıda akademisyen, Türk halkları Geleneksel Spor Oyunları konulu 19 oturumda toplam 100 sunum yaptı.

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