HABER

Uluslararası Türk-İslam Sanatlarında Epigrafik Çalışmalar Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince düzenlenen sempozyuma 6 ülkeden 50 akademisyen katıldı - Rektör Prof. Dr. Bünyamın Şahin: "Yazıt bilimi olan epigrafinin sosyal, siyasi, dini, sanatsal ve kültürel yaşamı anlama ve öğrenme konusunda ne kadar önemli olduğu açıktır"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) düzenlenen "1. Uluslararası Türk-İslam Sanatlarında Epigrafik Çalışmalar" Sempozyumu'na 6 ülkeden 50 akademisyen katıldı.

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, insanın yaşam serüveninde yazının yerinin önemli olduğuna işaret etti.

"İnsan her zaman yok olan şeylerden yakınır. Yazı, elde edilen bilgilerin kaydedilmesini, nesilden nesile aktarılmasını sağlamasından dolayı şüphesiz ki en önemli buluşlardan biridir." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Yazı yaşamın kayıt altına alınmasıdır. Bu anlamda yazıt bilimi olan epigrafinin sosyal, siyasi, dini, sanatsal ve kültürel yaşamı anlama ve öğrenme konusunda ne kadar önemli olduğu açıktır. Tokat, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. Anadolu'da Türklere vatan kuran fatihlerin abideleri ve yazıtları ile dolu bu kentte, ecdadın bizlere fısıldadığını hissederiz adeta. Ecdadın bıraktığı bu eserleri hayır duaları ile anıyoruz."

Prof. Dr. Şahin, sempozyumla, alanında uzman yurt dışında ve yurt içinde görevli bilim insanlarının paylaşımlarından etkili bir şekilde faydalanarak, bu bilgileri geleceğe aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kemal İbrahimzade ise sempozyumun Prof. Dr. Meşedihanım Nemet anısına düzenlendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Nemet'in Arap harfi yazıtları ile ilgili birçok yöntem ve tekniğin hem teorisyeni hem de uygulayıcısı olduğunu söyleyen Doç. Dr. İbrahimzade, şunları dile getirdi:

"Arap harfi ve Türk yazıtlarının dünyadaki en büyük uzmanlarından bir tanesidir. Meşedihanım Nemet, çalıştığı dönemin ideolojik baskılarına rağmen Türk ve İslam eserlerini belgelemeye, korumaya ve yaşatmaya çalışmıştır. Sempozyumun ana teması 'Türk-İslam Sanatlarında Epigrafik Çalışmalar'dır. Sempozyum için Türkiye ile birlikte 6 ülkeden 50'ye yakın bilim insanı bir araya geldik. Amacımız Anadolu, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya, Kuzey Afrika, Orta Asya'ya kadar yayılan çok geniş bir coğrafyada bulunan Türk İslam sanatlarında epigrafik çalışmalar hakkında uluslararası bilimsel bir platformda ayrıntılı bilgiler sunmaktır."

Sempozyum 12 Ekim'de sona erecek.

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Trabzon’da Millet Bahçesi’nin yapımı için ilk kazma vurulduTrabzon’da Millet Bahçesi’nin yapımı için ilk kazma vuruldu
Barış Pınarı Harekatına iş dünyasından destekBarış Pınarı Harekatına iş dünyasından destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1. Uluslararası Türk-İslam Sanatlarında Epigrafik Çalışmalar TOGÜ Tokat yazıt bilimi

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar böyle kaçtı!

Son dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de 17 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

Mardin'de 'Barış Pınarı' operasyonu! Gözaltılar var

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.