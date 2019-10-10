Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) düzenlenen "1. Uluslararası Türk-İslam Sanatlarında Epigrafik Çalışmalar" Sempozyumu'na 6 ülkeden 50 akademisyen katıldı.

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, insanın yaşam serüveninde yazının yerinin önemli olduğuna işaret etti.

"İnsan her zaman yok olan şeylerden yakınır. Yazı, elde edilen bilgilerin kaydedilmesini, nesilden nesile aktarılmasını sağlamasından dolayı şüphesiz ki en önemli buluşlardan biridir." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Yazı yaşamın kayıt altına alınmasıdır. Bu anlamda yazıt bilimi olan epigrafinin sosyal, siyasi, dini, sanatsal ve kültürel yaşamı anlama ve öğrenme konusunda ne kadar önemli olduğu açıktır. Tokat, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. Anadolu'da Türklere vatan kuran fatihlerin abideleri ve yazıtları ile dolu bu kentte, ecdadın bizlere fısıldadığını hissederiz adeta. Ecdadın bıraktığı bu eserleri hayır duaları ile anıyoruz."