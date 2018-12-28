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Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 16:04 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasına göre Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesinin kuruluş sözleşmesi ve tüzük metinlerinin hazırlanma süreci tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi kuruluş sözleşmesi ve tüzük metinlerinin hazırlanma sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Selçuk, eğitim konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Sudan Genel Eğitim Bakanı Mashair Ahmed Elamin Abdalla ile bir araya geldi.

MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Türkiye ve Sudan'ın eğitim alanındaki iş birliğine değinen Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yaptıkları karşılıklı ziyaretlerle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğini belirtti.

Selçuk, geçen ay MEB ile Sudan Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolün önemine işaret ederek, şunları belirtti:

"Bu kapsamda, mesleki eğitim, din eğitimi, yabancı dil eğitimi ve yükseköğretim gibi konularda karşılıklı bir mutabakata varılmış olması olumlu bir sonuç. Türkiye Maarif Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsünün çalışmaları da bizim açımızdan önemli. Sudan'da Türkçe öğrenmeye ilişkin taleplerden mutluluk duyuyoruz. Bu bağlamda Sudan'da eğitim müşavirliği açma konusunda da bir girişimimiz var."

Sudan'da ders kitaplarından Türkiye hakkındaki olumsuz ifadelerin çıkarılmasının da son derece önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Selçuk, FETÖ ile mücadele konusundaki desteklerinden dolayı Sudan hükümetine teşekkür etti.

Selçuk, Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesinin kuruluş sözleşmesi ve tüzük metinlerinin hazırlanma sürecinin tamamlandığını belirterek, bununla ilgili imzaların Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Türkiye ziyareti sırasında atılacağını aktardı.

Selçuk, Sudan'da öğrenim gören Türk öğrenciler ile Türkiye'deki Sudanlı öğrencilerin daha nitelikli eğitim alabilmeleri için çalışma içerisinde olduklarını da açıkladı.

Bakan Abdalla da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin, halklar arasındaki büyük sevgiye dayandığını kaydetti.

Eğitim alanında yapılan iş birliğin önemine işaret eden Abdalla, Türkiye'nin tecrübelerinden oldukça faydalandıklarını belirtti.

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