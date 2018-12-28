Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi kuruluyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi kuruluş sözleşmesi ve tüzük metinlerinin hazırlanma sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Selçuk, eğitim konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Sudan Genel Eğitim Bakanı Mashair Ahmed Elamin Abdalla ile bir araya geldi.

MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Türkiye ve Sudan'ın eğitim alanındaki iş birliğine değinen Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yaptıkları karşılıklı ziyaretlerle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğini belirtti.

Selçuk, geçen ay MEB ile Sudan Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolün önemine işaret ederek, şunları belirtti:

"Bu kapsamda, mesleki eğitim, din eğitimi, yabancı dil eğitimi ve yükseköğretim gibi konularda karşılıklı bir mutabakata varılmış olması olumlu bir sonuç. Türkiye Maarif Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsünün çalışmaları da bizim açımızdan önemli. Sudan'da Türkçe öğrenmeye ilişkin taleplerden mutluluk duyuyoruz. Bu bağlamda Sudan'da eğitim müşavirliği açma konusunda da bir girişimimiz var."