Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri başlıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek ‘Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’ 22 Şubat’ta kapılarını açacak.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan ‘Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’ 22 Şubat’ta Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde kitapseverlere ve Arapça’ya ilgi duyan herkese kapılarını açıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek etkinlik, 22 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Yapılan duyuruya göre bu yıl ’Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler’ teması ile gerçekleşecek olan Arapça Kitap ve Kültür Günleri, İslam dünyasından birçok üst düzey ilim adamı, akademisyen ve yazarı da ülkemizde ağırlayacak.

“Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri” Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi öncülüğünde, Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği ve Hâşimî Yayıneviortaklığıyla düzenleniyor. Etkinlikte İslâm dünyasında var olan ilmî birikim ve ortak mirasın ülkemizde bir araya getirilmesiyle Türkiye’nin çok daha iyi tanıtılması ve Arapçanın ortak kültürümüzdeki önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.