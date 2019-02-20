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Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:35 | Son Güncelleme

T.C.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek ‘Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’ 22 Şubat’ta kapılarını açacak.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan ‘Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’ 22 Şubat’ta Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde kitapseverlere ve Arapça’ya ilgi duyan herkese kapılarını açıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek etkinlik, 22 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Yapılan duyuruya göre bu yıl ’Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler’ teması ile gerçekleşecek olan Arapça Kitap ve Kültür Günleri, İslam dünyasından birçok üst düzey ilim adamı, akademisyen ve yazarı da ülkemizde ağırlayacak.

“Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri” Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi öncülüğünde, Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği ve Hâşimî Yayıneviortaklığıyla düzenleniyor. Etkinlikte İslâm dünyasında var olan ilmî birikim ve ortak mirasın ülkemizde bir araya getirilmesiyle Türkiye’nin çok daha iyi tanıtılması ve Arapçanın ortak kültürümüzdeki önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da iddialı bir içerikle hazırlanan Arapça Kitap ve Kültür Günleri için dünyanın birçok farklı ülkesinden 50’den fazla yayınevi ve 100 ‘den fazla ilim adamı, akademisyen, yazar Türkiye’de bir araya gelecek.

Etkinliğe Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV) gibi önemli kurum ve kuruluşlar da katılıyor.

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